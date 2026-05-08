Cancro da pele: a maioria das pessoas ignora estes sinais (até ser tarde)

E, mais uma vez, a Heliocare, marca de fotoproteção da Cantabria Labs, associa-se a esta iniciativa europeia para reforçar aquilo que ainda falta interiorizar: a prevenção do cancro da pele faz-se todos os dias, e não apenas no verão.

A Heliocare tem vindo a afirmar-se pela aposta contínua na inovação científica em fotoproteção, uma abordagem que vai além dos filtros solares tradicionais e que reflete uma preocupação crescente com os efeitos cumulativos da radiação solar na pele. Mais do que proteger, a marca procura também informar e educar, promovendo uma relação mais consciente com a exposição ao sol.

O que está (mesmo) em causa

O melanoma é o tipo mais agressivo de cancro da pele. Tem origem nos melanócitos – as células responsáveis pela produção de melanina – e, apesar de representar uma menor percentagem dos casos, é responsável pela maioria das mortes associadas a esta doença.

A boa notícia? Quando detetado precocemente, apresenta uma elevada taxa de cura. A má? Em fases avançadas, pode disseminar-se para outros órgãos.

É precisamente aqui que entra um fator decisivo: a capacidade de reconhecer sinais de alerta.

Saber olhar pode salvar vidas

Nem sempre é fácil perceber quando um sinal deve preocupar. É por isso que a campanha insiste numa ferramenta simples, acessível a qualquer pessoa – a Regra ABCDE:

A – Assimetria: uma metade diferente da outra

B – Bordos: irregulares ou mal definidos

C – Cor: presença de várias tonalidades

D – Diâmetro: superior a 6 mm

E – Evolução: mudanças ao longo do tempo

A lógica é simples: qualquer alteração fora do habitual deve ser avaliada por um especialista. Mais vale verificar do que ignorar.

Mais do que sol de verão

A exposição solar não acontece apenas na praia. Acontece quando caminha na rua, quando conduz, quando almoça numa esplanada, mesmo em dias nublados.

É por isso que a campanha reforça uma ideia essencial: a fotoproteção deve ser diária, contínua e consistente ao longo de todo o ano.

Entre os comportamentos fundamentais estão:

- Aplicar protetor solar todos os dias

- Vigiar regularmente a pele

- Consultar um dermatologista com regularidade

Rastrear é prevenir

Os rastreios dermatológicos continuam a ser uma das ferramentas mais eficazes na deteção precoce do cancro da pele. Permitem identificar alterações suspeitas numa fase inicial, quando as hipóteses de tratamento são significativamente mais elevadas.

No âmbito desta campanha, através do código QR da imagem em baixo, é possível identificar locais onde realizar rastreios gratuitos ou acessíveis – aproximando a prevenção de todos.

Um compromisso que vai além da pele

A Heliocare assume, nesta iniciativa, um papel que ultrapassa a fotoproteção: o de educar, sensibilizar e promover uma relação mais consciente com a exposição solar.

Porque, no fundo, a prevenção não depende de gestos extraordinários. Mas sim de hábitos simples, repetidos diariamente.

Olhar. Proteger. Vigiar. E não esquecer: detetar cedo pode mesmo salvar vidas.