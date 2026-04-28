Beleza sem prazo de validade: o guia definitivo para desbloquear o poder do colagénio

Na Colagénius, marca pioneira em Portugal, a passagem do tempo não é encarada como algo a contrariar, mas como um processo a acompanhar com consciência. Porque a beleza não se mede em anos, mede-se na forma como cuidamos de nós ao longo deles. É dessa perspetiva que nasce a filosofia da marca: respeitar o ritmo natural do corpo, apoiar as suas transformações e potenciar o que cada fase tem de melhor.

Sob o lema “Adiciona Vida aos Anos”, a ciência e a inovação unem-se a uma visão mais holística do bem-estar, em que a pele reflete um equilíbrio que começa de dentro para fora.

Se sente que a sua rotina de skincare precisa de um aliado de peso, descubra como escolher o cuidado ideal para as suas necessidades.

1. O cocktail de beleza de luxo: Total Gold

Se procura inovação e resultados visíveis, o Colagénius Beauty Total Gold é o seu novo aliado de carteira (literalmente, graças ao seu formato inovador em ampolas líquidas). Este suplemento é um verdadeiro concentrado de juventude:

O segredo: contém colagénio hidrolisado marinho Naticol®, que aumenta a elasticidade e a luminosidade, ajudando a reduzir visivelmente as rugas.

O plus: é uma das fórmulas da marca com maior quantidade de ácido hialurónico, reforçada com zinco e vitaminas A, C e E para uma proteção antioxidante total.

Como usar: basta uma ampola por dia para transformar a sua pele.







2. O tudo-em-um: Colagénius Beauty Total

Cabelo sem brilho? Unhas quebradiças? Pele a perder elasticidade? O Colagénius Beauty Total foi desenhado para quem não quer abdicar de nada. Com colagénio hidrolisado Verisol®, resveratrol e biotina, os estudos clínicos são impressionantes:

+30% de aumento na elasticidade da pele;

-50% de redução nas linhas de expressão;

Resultados visíveis na densidade do cabelo e resistência das unhas após alguns meses de utilização.

3. O boost de hidratação: Skin Ácido Hialurónico

Para as peles que clamam por hidratação e aquele aspeto "preenchido" (plump), o foco deve ser o Colagénius Beauty Ácido Hialurónico.

O que faz: atua como um antirrugas intensivo e um boost de hidratação, deixando a pele mais macia e radiante.

Resultados reais: em apenas um mês, as utilizadoras relatam uma redução de até 19% no volume das rugas, com 93% a sentirem a pele significativamente mais hidratada, 90% concordam que melhorou a elasticidade da pele, 87% sentiram a pele mais macia* e 63% referiram ter menos rugas visíveis**.







Uma rotina que se adapta a si

A melhor parte? Incorporar estes suplementos na rotina é tão simples como beber um copo de água. Podem ser adicionados a qualquer bebida ou alimento, tornando o autocuidado um momento de prazer e não uma obrigação.

Seja para apoiar a saúde dos músculos e articulações com a gama Active, ou para uma renovação celular profunda durante a noite com o Skin Night, a ciência da Colagénius prova que a idade é apenas um número quando damos ao nosso organismo as ferramentas certas para brilhar.

Está pronta para adicionar mais vida aos seus anos?

*Estudo com 60 mulheres com sinais de envelhecimento cutâneo de leve a moderado (35 a 70 anos). Ensaio clínico duplo-cego, randomizado e controlado por placebo para receber 200 mg/dia de FS-HA (ExceptionaHYAL® Star), ou placebo, por 28 dias.

**VS. 33% de placebo Tipo de pele O Colagénius Beauty Ácido Hialurónico está indicado para todos os tipos de pele, mesmo após procedimentos, incluindo pele jovem e madura. Adequado para peles com sinais de envelhecimento, pele desidratada e pouco firme.