As promoções do Prime Day da Amazon estão de volta: quatro dias para comprar mais e gastar menos

Porque gostamos tanto de encontrar uma boa oportunidade? Encontrar um bom negócio é uma sensação surpreendentemente universal. Segundo um estudo realizado pela HarrisX para a Amazon, 74% dos consumidores portugueses afirmam que encontrar uma boa oferta lhes dá uma sensação de satisfação. Mais do que poupar dinheiro, existe a sensação de ter feito uma escolha acertada: 67% dizem que conseguir um desconto os faz sentir compradores mais inteligentes.

Há ainda outro fator que ajuda a explicar o sucesso dos grandes eventos de compras online: a emoção da descoberta. Seis em cada dez portugueses admitem apreciar a sensação de conseguir uma boa oferta antes que os produtos se esgotem.

É precisamente nesse contexto que regressa o Prime Day da Amazon, um dos momentos mais aguardados pelos clientes Amazon Prime. Em Portugal, a campanha decorre desde as 23h00 do dia 22 de junho até às 22h59 do dia 26 de junho, reunindo centenas de milhares de ofertas exclusivas em diversas categorias.

O verão começa no carrinho de compras

O início do verão traz consigo uma série de necessidades práticas. Há quem esteja a pensar nas férias, quem queira atualizar pormenores da casa ou quem aproveite esta altura para investir em tecnologia, moda ou produtos de beleza.

Durante o Prime Day, os clientes Amazon Prime poderão encontrar ofertas em categorias como Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Tecnologia e Eletrónica, Moda e Jardim, bem como em marcas reconhecidas como Samsung, Philips, Dyson, Levi’s, Columbia, Chicco, Dodot, Renova e Neutrogena.

Mas o verão não é o único motivo para planear compras. Para muitas famílias, esta é também uma oportunidade para antecipar despesas futuras e começar a preparar o regresso às aulas com maior tranquilidade.

"Este é um dos momentos mais importantes do ano para os clientes Amazon Prime, quer estejam à procura de promoções em artigos essenciais para o verão e para o lar, nos mais recentes produtos eletrónicos, ou a antecipar as compras para o regresso às aulas", afirma Inês Ruvina, country lead da Amazon em Portugal.

Como a inteligência artificial está a mudar a forma de comprar

Quando existem centenas de milhares de ofertas disponíveis, encontrar exatamente aquilo de que precisamos pode tornar-se uma tarefa demorada. É por isso que a Amazon tem vindo a apostar em ferramentas apoiadas por inteligência artificial generativa para simplificar a experiência de compra.

Uma dessas ferramentas é o Rufus, assistente de compras da Amazon. Basta fazer perguntas como "Que promoções do Prime Day devo comprar?" para receber sugestões personalizadas com base nos interesses e hábitos de compra do utilizador.

Outra funcionalidade útil passa pelas listas de compras. Ao guardar previamente os artigos desejados, é possível verificar rapidamente quais entram em promoção durante o evento. Já a opção "Comprar novamente" ajuda a identificar descontos em produtos adquiridos com frequência.

Para quem se inspira através de imagens, existe ainda o Amazon Lens. Através da aplicação Amazon Shopping, basta fotografar um produto ou carregar uma imagem para descobrir artigos semelhantes e respetivas ofertas disponíveis.

As vantagens que os portugueses mais valorizam

O preço continua a ser importante, mas a conveniência tem vindo a ganhar um peso crescente nas decisões de compra. O estudo da HarrisX mostra que os consumidores portugueses valorizam particularmente a entrega gratuita numa vasta gama de produtos (89%), a rapidez na entrega (84%) e o acesso a descontos ou ofertas exclusivas (76%).

Num quotidiano cada vez mais acelerado, poupar tempo tornou-se quase tão importante como poupar dinheiro.

Muito mais do que entregas rápidas

O Amazon Prime reúne atualmente mais de 200 milhões de clientes pagos em todo o mundo e combina poupança, conveniência e entretenimento numa única subscrição.

Em Portugal, os clientes têm acesso a entregas gratuitas e ilimitadas em milhões de produtos em apenas dois dias, incluindo entregas ao fim de semana. As encomendas podem ser recebidas em casa, em cacifos Amazon ou através dos milhares de pontos de recolha da rede CTT.

A adesão inclui também acesso ao catálogo de filmes e séries do Prime Video, armazenamento ilimitado de fotografias através do Amazon Photos, jogos gratuitos com Amazon Luna e acesso a eventos exclusivos como o Prime Day.

O serviço está disponível por 49,90 euros por ano ou 4,99 euros por mês, sendo possível experimentar o Amazon Prime através de um período de teste gratuito.

O melhor momento para comprar aquilo de que realmente precisa

Num tempo em que os consumidores procuram fazer escolhas mais ponderadas e informadas, esperar pelo momento certo para comprar pode fazer toda a diferença. Fazer listas, comparar preços, antecipar necessidades futuras e aproveitar oportunidades relevantes são hábitos cada vez mais comuns.

Talvez seja essa a verdadeira razão pela qual encontrar uma boa oferta continua a saber tão bem: não se trata apenas de gastar menos, mas de sentir que se comprou melhor.