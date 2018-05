Alerta tendências: estas são as peças que precisa para este verão

Por Máxima, 07:00

Autenticidade é a palavra-chave nesta estação que se prolonga pelos meses mais quentes do ano. Qualquer que seja a escolha entre as tendências que vão compor o guarda-roupa deste verão, o mote dita que o genuíno é capital.

Não deixe que nada nem ninguém o defina. Sirva-se de inspiração nos looks Springfield (na fotogaleria acima), escolha as peças favoritas e torne-as pessoais.

Neste verão, a cor é fundamental, os 80s não ficaram para trás e o empoderamento através da roupa continua a marcar os tempos atuais. Se as cores primárias não são o forte, não se preocupe. As cores pastel também não vão faltar nesta época. E se não está preparado para arriscar nas transparências ou no regresso dos anos 80s, tem sempre um mar de estampados floridos e geométricos em vestidos, coordenados ou macacões que não desapontam.

Nos acessórios, as tendências gritam boas vibrações e raios de sol. Não precisa de grandes investimentos para conseguir as carteiras ideais para esta temporada, sejam elas para ocasiões mais formais ou para uma ida à praia.

As tendências para este verão não são mais do que alegres, expressivas e frescas. A nova coleção de verão da Springfield leva-nos para outro universo com as peças coloridas e positivas, para ela e para ele, que refletem estas tendências.

A Springfield continua a mostrar histórias reais

Para apresentar a nova campanha de verão, a Springfield lançou um fashion film, López e García, que mostra a continuação na aposta pelas histórias reais e próximas, em seguimento do conceito adotado pela marca, #AsYouLive.

A atriz Macarena García e o cantor Pablo López, a voz do tema La Doubleuve que se ouve no fundo, representam a autenticidade proclamada e juntam-se para apresentar as apostas femininas e masculinas que marcam este verão.

A carregar o vídeo ...

Estas e mais tendências para este verão estão na Springfield.