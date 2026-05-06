A proteção solar não começa na pele, começa antes

Aplicar protetor solar continua a ser um gesto essencial. Mas os efeitos da exposição solar começam muito antes de se tornarem visíveis. Há um impacto silencioso, que se acumula ao longo do tempo e que nem sempre é controlado apenas com aquilo que se aplica à superfície. É neste contexto que a fotoproteção evolui para uma abordagem mais completa.

Desenvolvida pela Cantabria Labs, referência internacional em dermatologia e dermocosmética, a gama Heliocare propõe uma proteção complementar que atua de dentro para fora. Uma lógica mais abrangente, que não substitui o protetor solar tópico, mas reforça a sua eficácia e alarga a defesa da pele.

Proteção que começa no interior

No centro desta abordagem está a tecnologia exclusiva Aspa-Fernblock®, a assinatura tecnológica da gama Heliocare e uma das bases científicas que sustentam esta proposta de cuidado oral. Trata-se de um complexo de extratos de origem botânica, com eficácia comprovada, desenvolvido para atuar na proteção celular face à radiação UV e à luz visível. A sua ação passa pela neutralização do stress oxidativo, pela proteção do ADN celular, pela prevenção do fotoenvelhecimento e pelo reforço das defesas naturais da pele, contribuindo para uma pele mais protegida, resiliente e saudável. Contribui ainda para preservar os recetores cutâneos de vitamina D, ajudando a manter a sua funcionalidade. Assim, a proteção atua onde os danos começam.

Ao integrar a fotoproteção oral na rotina diária, acrescenta-se uma camada de defesa que não depende de fatores externos. Mantém-se eficaz independentemente do suor, da água ou da fricção, ajuda a proteger zonas onde a aplicação de protetor solar nem sempre é uniforme e apoia a prevenção de alergias solares.

Esta abordagem torna-se particularmente relevante em contextos de maior exposição, como dias de praia, prática desportiva ao ar livre ou rotinas urbanas prolongadas, em que a reaplicação nem sempre acompanha o ritmo.

Uma estratégia de prevenção contínua

Há uma dimensão preventiva que não pode ser ignorada. A pele tem memória solar. Cada exposição conta, mesmo quando não deixa marcas imediatas, e é essa acumulação silenciosa que, mais tarde, se traduz em sinais visíveis. Antecipar esse processo faz parte de uma rotina de cuidado mais consciente.

Dentro da gama, opções como o Heliocare 360º D Plus Cápsulas* e o Heliocare Ultra-D Cápsulas*, disponíveis em farmácias e parafarmácias, permitem adaptar esta proteção a diferentes necessidades, sempre com o mesmo objetivo: reforçar a capacidade de proteção da pele para lidar com a exposição solar de forma contínua.

É essa lógica que redefine a forma de olhar para a proteção solar no dia a dia. Atualmente, já não passa apenas pelo que se aplica por fora, mas também pelo que ajuda a preparar a pele para a exposição.

*Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável.