A Portuguesa: a seleção de calçado da Seaside inspirada na portugalidade das nossas cidades

Há cidades que se explicam facilmente. O Porto não é uma delas. Talvez porque vive nos detalhes: na pausa para um café sem pressa, nas ruas que sobem e descem sem aviso, nas esplanadas que se enchem ao final da tarde e naquela forma muito própria de combinar tradição e modernidade sem esforço.

Foi precisamente dessa identidade difícil de reproduzir que nasceu "A Portuguesa. À Moda do Porto", a nova curadoria da Seaside. Uma seleção que procura captar o espírito da cidade através de peças pensadas para acompanhar os dias longos, os passeios inesperados e tudo aquilo que torna o verão no Porto diferente.

A proposta assenta numa ideia simples: o estilo não precisa de ser complicado. Por isso, a coleção privilegia modelos versáteis, confortáveis e fáceis de adaptar a diferentes momentos do dia, acompanhando o ritmo de uma cidade onde raramente se fica muito tempo no mesmo lugar.

Entre sandálias rasas, mules, socas e modelos de salto confortável, surgem opções capazes de acompanhar tanto uma manhã passada entre ruas históricas como um jantar junto ao mar. A seleção inclui ainda malas de mão e tiracolo, lenços, bijuteria e óculos de sol, que ajudam a completar coordenados descontraídos, mas cheios de personalidade.













Mais do que seguir tendências, "A Portuguesa. À Moda do Porto" inspira-se numa mulher que sabe exatamente quem é. Independente e confiante, encontra na moda uma forma de expressão pessoal e não apenas uma sucessão de tendências sazonais.













Porque, inspirada na cidade que lhe dá nome, esta curadoria traduz uma estética sóbria e contemporânea. Conquista pela autenticidade em vez do excesso. E talvez seja precisamente por isso que funciona tão bem.



















A seleção "A Portuguesa. À Moda do Porto" está disponível nas lojas físicas da Seaside e na loja online da marca.