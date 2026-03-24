A nova coleção da Massimo Dutti prova que a elegância não exige esforço

É uma narrativa sobre a pele. Sob a lente inconfundível de Mario Sorrenti, a coleção ganha uma dimensão quase íntima, na qual o corpo se torna linguagem e a imagem respira emoção. Há uma proximidade sensorial nas fotografias – pele, textura, silêncio –, como se cada gesto, cada olhar, carregasse uma história por contar. É neste território entre o visível e o sentido que a proposta se revela: depurada, mas profundamente expressiva.

A linguagem visual é clara, mas nunca fria. Pelo contrário, envolve-nos numa atmosfera densa e subtil, em que a estética se constrói na tensão entre luz e sombra, entre presença e ausência. Sorrenti capta mais do que roupa: capta atitude, identidade, uma forma de estar.







A força da subtileza

No centro desta narrativa está uma paleta cromática que fala baixo, mas diz tudo. Tons crus e pretos estabelecem a base de uma elegância serena, enquanto apontamentos de amarelo surgem como rasgos de luz, inesperados, mas perfeitamente integrados. O resultado é uma harmonia visual que não procura chamar a atenção, mas sim conquistar pela sua precisão.







O luxo que se sugere

A construção das peças acompanha este mesmo rigor. Volumes controlados, proporções equilibradas e sobreposições subtis desenham um guarda-roupa que se move com naturalidade entre o contemporâneo e o intemporal. Aqui, o luxo não se afirma, sugere-se. É o chamado quiet luxury, onde cada detalhe importa, mas nada é excessivo.







As silhuetas são limpas, quase arquitetónicas, mas nunca rígidas. Há fluidez, há conforto, há uma elegância que nasce da confiança e não da ostentação. É uma proposta pensada para quem valoriza a qualidade acima de tudo, e encontra na simplicidade a sua maior sofisticação.







Um estado de espírito

Com direção criativa e styling de Elodie David Touboul, e a presença magnética das modelos Stella Hanan e Jacqui Hooper, esta campanha não é apenas uma apresentação de coleção. É uma experiência estética. Um convite a abrandar, a observar, a sentir.







Na primavera/verão 2026, a Massimo Dutti não dita tendências, propõe um estado de espírito. E, num mundo cada vez mais ruidoso, talvez seja precisamente isso que mais precisamos: silêncio, beleza e intenção.