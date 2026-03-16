A nova base que promete glow imediato e uma pele mais bonita dia após dia

De um lado, produtos pensados para uniformizar, iluminar ou corrigir a tez; do outro, fórmulas dedicadas a nutrir, regenerar e preservar a vitalidade da pele.

A ideia de uma base que não apenas aperfeiçoa o tom da pele, mas também contribui para a melhorar ao longo do tempo tornou-se uma das grandes ambições da cosmética contemporânea. É neste contexto que surge a Double Serum Foundation, da Clarins: uma proposta que combina maquilhagem e skincare numa única fórmula, pensada para oferecer luminosidade imediata e benefícios visíveis a médio e longo prazo.

Inspirada na tecnologia do icónico Double Serum da marca, esta base inaugura uma abordagem inédita à maquilhagem de rosto. A promessa é simples, mas ambiciosa: revelar uma pele mais luminosa, fresca e vital no momento da aplicação, enquanto trabalha, em simultâneo, para melhorar a qualidade da pele ao longo do tempo.

Uma base que une maquilhagem e skincare

A Double Serum Foundation foi desenvolvida como a primeira base em dupla fase da Clarins. A fórmula apresenta duas partes distintas — cor e fase hídrica —, que permanecem separadas até ao momento da aplicação.

Esta estrutura permite algo raro no universo da maquilhagem: combinar ingredientes altamente eficazes que, em condições normais, não poderiam coexistir na mesma fórmula.

O resultado é uma base que promete reunir o melhor dos dois mundos: por um lado, desempenho de maquilhagem, com cobertura média a alta e construível; por outro, eficácia de cuidado da pele, graças a ingredientes ativos pensados para melhorar a qualidade da tez.

A textura sensorial leve, respirável e não oleosa foi concebida para proporcionar conforto ao longo do dia.1.



Luminosidade imediata e que evolui com o tempo

A proposta desta base assenta numa ideia central: a luminosidade da pele funciona como um verdadeiro barómetro de juventude.

Para potenciar este efeito, a marca desenvolveu uma inovação dupla que atua em dois momentos.

A curto prazo: glow instantâneo

A fórmula integra a AURA Technology (Advanced Ultra Radiance Amplifier), que incorpora microcristais capazes de refletir a luz e amplificar a sua difusão na pele. O resultado é uma luminosidade multidimensional visível desde a primeira aplicação.

A longo prazo: pele mais refinada

Na fase hídrica surge outro protagonista: papaína estabilizada, uma enzima derivada da papaia. Este ingrediente promove uma esfoliação suave, ajudando a melhorar a textura da pele e a forma como esta reflete a luz.

A conjugação destas duas tecnologias traduz-se numa “dupla radiância”: glow imediato graças à AURA Technology e melhoria progressiva da luminosidade com a ação da papaína estabilizada.

Uma fórmula rica em ingredientes ativos

Outro dos pontos distintivos desta base é a sua composição. A Double Serum Foundation reúne 14 ingredientes ativos, a maior concentração de ativos alguma vez utilizada numa base da Clarins.

No total, a fórmula inclui:

- 9 extratos vegetais

- 5 moléculas ativas

Além disso, 85% dos ingredientes são de origem natural, incluindo sete provenientes de agricultura biológica.

Entre os protagonistas da fórmula destacam-se:

- Extrato de curcuma, que ajuda a preservar a comunicação celular e a apoiar as cinco funções vitais da pele: hidratação, nutrição, proteção, oxigenação e regeneração;

- Papaia, fonte da papaína estabilizada responsável pela esfoliação suave;

- Extrato de medronheiro orgânico, que contribui para refinar a textura da pele e reduzir a visibilidade dos poros.

A fórmula integra ainda duplas funcionais de ingredientes vegetais e moléculas ativas, que trabalham em sinergia para hidratar, nutrir, proteger, oxigenar e regenerar a pele.

Tecnologia de dupla câmara

Para garantir a estabilidade e eficácia da fórmula, a base apresenta um sistema de dupla câmara com uma proporção exclusiva: 2/3 de fase cor e 1/3 de fase hídrica.

Este sistema resolve um desafio técnico essencial: manter separados até à aplicação ingredientes como a papaína estabilizada e o Matrixyl 3000, preservando a eficácia desta molécula com ação antienvelhecimento.

O frasco integra ainda um dual pump, que permite ajustar a quantidade de produto e personalizar a cobertura.

Uma gama pensada para diferentes tons de pele

No mercado português, a Double Serum Foundation chega com 12 tons disponíveis, embora a totalidade das 37 tonalidades esteja acessível em clarins.pt.

A gama foi desenvolvida e testada num painel multiétnico de 213 mulheres, garantindo correspondência precisa para uma ampla diversidade de tons de pele.

O pincel que promete um efeito lifting

Para potenciar a aplicação da base, a marca apresenta também o Gua sha-inspired Foundation Brush, um pincel de base inspirado nas técnicas de gua sha.

O design foi pensado para favorecer movimentos ascendentes, ajudando a distribuir o produto de forma uniforme e a criar um efeito lifting.

Para descobrir

A Double Serum Foundation, que representa uma nova geração de maquilhagem pensada para ir além da simples cobertura, já está disponível na loja online da Clarins.

A base e o Gua sha-inspired Foundation Brush também já chegaram às perfumarias e pontos de venda autorizados em Portugal, com PVP recomendado de 62€ para a base e 53€ para o pincel.