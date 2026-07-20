A máquina que vai mudar a forma como faz gelado este verão
E se pudesse fazer gelado em casa com exatamente o que quer comer, em poucos minutos e sem deixar a cozinha do avesso?
Havia um problema com o gelado caseiro: ou ficava com a textura errada, ou dava demasiado trabalho, ou não havia controlo nenhum sobre o que estava a comer. O nutribullet Chill foi feito exatamente para resolver isso.
A marca conhecida pelos seus liquidificadores entrou este ano numa categoria nova, as sobremesas geladas, e fê-lo com a mesma lógica que sempre a definiu: resultados rápidos, ingredientes que são escolhidos por si e uma limpeza que não dá vontade de desistir antes de começar. O nutribullet Chill é compacto, cabe no balcão da cozinha sem ocupar o espaço todo, e tem cinco programas predefinidos que transformam quase qualquer base congelada em gelado, sorvete, gelato, smoothie bowl ou iogurte gelado.
O segredo está na tecnologia 360DoubleCream, uma lâmina de dupla face com rotação bidirecional que garante uma cremosidade que as máquinas tradicionais demoram horas a conseguir. O processo é simples: prepare os ingredientes, congele durante 24 horas no próprio copo e deixe a máquina fazer o resto. Da base mais clássica de natas e açúcar ao smoothie rico em proteína, o resultado é sempre suave e pronto a servir.
É aqui que o nutribullet Chill se torna particularmente interessante para quem tem filhos, intolerâncias ou simplesmente quer saber o que está a comer. A lógica é simples: máxima nutrição, mínimo esforço. Fruta fresca, iogurte grego, um smoothie rico em proteína, ingredientes que já tem em casa e que se transformam em sobremesas cremosas em minutos.
Controlar o que come deixa de ser uma complicação e passa a ser a parte divertida. Sem corantes, sem conservantes, sem embalagens para reciclar. E como os copos têm tampa, o que sobrar vai diretamente para o congelador.
A limpeza, que é normalmente o momento em que a boa vontade acaba, está também pensada até ao fim: todas as peças removíveis vão à máquina de lavar loiça, sem peças escondidas nem resíduos acumulados.
O nutribullet Chill está disponível em nutribullet.com/pt-pt e em lojas físicas selecionadas.