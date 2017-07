"Como todas as coisas boas devem acabar, depois de 20 anos maravilhosos, a Colette fecha as suas portas", lê-se no comunicado divulgado à imprensa e nas redes sociais. As razões do fecho da loja são simples: a sua fundadora, Colette Roussaux, acha que é o momento indicado para se afastar e nem o espaço nem a marca fazem sentido sem ela.

A Colette, um dos destinos de moda mais importantes de Paris e do mundo, lugar para encontrar peças, coleções e marcas especiais, incluindo criações em nome próprio, terá as portas abertas até dia 20 de dezembro, com novidades ainda a chegarem à loja e ao site.

Sabe-se ainda que o número 213 da Rue de Saint-Honoré, em Paris, já terá um novo inquilino, a Saint Laurent, que ali abrira uma nova loja. De lembrar que em 2013 estas duas instituições da moda francesa suspenderam relações quando a Colette criou uma coleção de 300 T-shirts com a frase "Não é Laurent sem o Yves", a propósito da mudança de nome feita por Hedi Slimane, o então diretor criativo da Saint Laurent.