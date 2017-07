A Barbie nasceu há quase 60 anos e já percebemos que se adapta a qualquer estilo, profissão, cultura ou época. Preocupada em manter o seu estatuto de ícone, a Barbie tem também a sua própria conta de Instagram: @Barbie Style. Ao longo de mais de 1300 posts pensados até ao último pormenor, podemos ver a Barbie sozinha ou acompanhada, nos mais variados cenários e sempre como uma assumida fã de moda.

Com mais de 1 milhão e 800 mil seguidores, a conta da Barbie resultou agora num livro da editora Assouline em capa dura e com cerca de 300 imagens e 280 páginas.

Por cá, o livro The Art of @Barbie Style (€50) foi apresentado no corner dedicado à editora Assouline que fica no espaço JNCQUOI, na Avenida da Liberdade, em Lisboa. Este espaço conta também com um balcão da famosa pastelaria francesa Ladurée, que acompanhou o lançamento com uma edição especial. Foi criado um macaron cor-de-rosa, de morango e papoila, bem como uma caixa que é a reprodução da capa do livro.