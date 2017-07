Parece incrível que o universo que Alessandro Michele criou para a Gucci, todo ele estampados, cores fortes e acessórios fora da caixa, ainda não tivesse chegado às nossas casas. Com padrões arrojados e motivos florais, a linha de decoração da marca italiana inclui móveis hipertrabalhados e coloridos, almofadas com padrões ligados à natureza e loiças (para as quais contou com a colaboração da marca de porcelana Richard Ginori) e, claro, o toque de Midas do diretor criativo da Gucci.

Além das peças decorativas, Michele desenvolveu ainda quatro fragrâncias de velas e incensos com aromas de rosa, folha de laranjeira, plantas aromáticas e jasmim.

A coleção estará disponível em lojas selecionadas da Gucci ou no site da marca a partir de setembro.