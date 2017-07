É uma viragem para a marca, que costuma escolher modelos e it girls mais novas para as suas campanhas, e uma escolha que quer provar que os valores das suas embaixadoras vão além da forma física. Rankin, o fotógrafo britânico especialista em retratos, captou as imagens da campanha, que espelha a feminilidade da coleção e a personalidade de Julianne Moore. "Julianne Moore é engraçada, corajosa, sincera e absolutamente carismática", diz Rankin.

"É uma coleção que me faz sentir bonita", acrescenta a atriz, em comunicado. Florale mantém-se fiel à herança dos 131 anos da Triumph e inclui peças que favorecem a silhueta feminina, em renda trabalhada e com bordados em forma de dálias e rosas.