A H&M acaba de anunciar uma colaboração com a loja francesa Colette depois de parcerias com marcas como a Balmain, a Versace ou a Kenzo. A linha é de outono/inverno 2017 e é feita de peças que apostam no design, como um vestido com graffiti pintado à mão, camisas brancas estruturadas ou camisolões em lã. O azul, símbolo da Colette, é a cor-chave da coleção, que também aposta nas combinações de tecidos contrastantes.

"Pensámos no guarda-roupa da mulher moderna e no que ela precisa", afirma a diretora criativa e responsável pelo departamento de design da gigante sueca. A ideia foi trabalhar os básicos do armário da mulher parisiense e torná-los acessíveis a todos.

A parceria foi anunciada na mesma altura em que a Colette, uma das mais icónicas lojas de moda francesas, anunciou que vai fechar no fim deste ano. A coleção vai estar disponível na Colette apenas duas semanas, a partir de 21 de agosto e juntamente com outras peças da linha de inverno da H&M Studio, e em lojas selecionadas da marca sueca a partir de 14 de setembro e também online.