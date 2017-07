Ainda estávamos a recuperar da loucura que foi a colaboração entre a Louis Vuitton e a Supreme e a maison francesa volta a surpreender com um novo lançamento.

O modelo está disponível em três demonstradores diferentes: monograma, acetinado e preto e é ainda possível personalizá-lo, escolhendo uma das 60 braceletes disponíveis. O primeiro smartwatch da marca funciona com a plataforma Android Wear 2.0 e mantém o design da linha Tambou, lançada em 2002.

Além das funções habituais, este acessório oferece duas apps exclusivas: o City Guide, que reúne os famosos guias criados pela marca francesa e com recomendações para sete cidades de acordo com a localização do utilizador, e ainda o My Flight, que permite saber informações sobre o horário e atrasos de voos.