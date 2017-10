Depois do Hygge, surgiu o estilo de vida Lagom, do qual também já aqui falámos. Mas a tendência não fica por aqui: vale a pena descobrirmos as diversas formas de adotar esse mesmo estilo sueco na forma como nos vestimos.

Na prática, o Lagom procura limitar as nossas escolhas, de forma a simplificar as nossas vidas e a criar algum equilíbrio. A rentrée é uma boa altura para ‘desintoxicar’ o nosso guarda-roupa, eliminando roupas que já não usamos há mais de um ano, por exemplo.

Hoje, já existem marcas que seguem o estilo Lagom. São elas, por exemplo, a H&M, a Weekday, a Acne Studios, a Tiger of Sweden ou a COS. Muitas delas introduziram já gamas orgânicas e duradouras, como forma de resistência à atitude de deitar fora. A H&M tem mesmo um sistema de reciclar peças de roupa em troca de vales para a compra seguinte. Em suma, o design sueco moderno coloca a funcionalidade e a sustentabilidade em primeiro lugar – independentemente do preço.

A verdade é que, na Suécia, a funcionalidade e a frugalidade foram sempre virtudes. As roupas são vistas como consumíveis, itens úteis. É isso o estilo Lagom: roupas não demasiado coloridas, nem demasiado extravagantes. Pode até parecer aborrecido, mas também pode ser bastante libertador, como se todos os dias fossem sexta-feira, o nosso dia de descontrair e optar por um look mais casual.

Há que ter também em conta que o clima sueco adverso e em constante mudança orientou a moda e a cultura, exigindo toda uma preparação que se apresenta sob a forma de visuais por camadas que podem ser misturadas e combinadas. Por essa razão, os suecos optam por roupas resistentes que satisfaçam as suas necessidades.

No entanto, e consequentemente, a qualidade é algo extremamente importante para que um artigo possa ser usado diversas vezes. Daí que optem sempre por tecidos simples mas de boa confeção. Na fotogaleria em cima, explicamos-lhe como.

Descubra mais com os livros Lagom: O segredo sueco para viver bem, de Lola A. Akerström (Presença), e Lagom: A Arte Sueca para uma Vida Equilibrada, de Linnea Dunne (20|20 Editora).