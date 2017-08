Na sua primeira coleção, que inaugura o inverno de 2917/18, a Arket apresenta peças com silhuetas minimalistas e linhas depuradas, de inspiração escandinava. A paleta de cores varia entre o bege, o azul, o cinzento, o verde-escuro e os intemporais preto e branco – à semelhança do que acontece com a COS, a marca de fast fashion do mesmo grupo (que também adoramos).

Além de roupa e acessórios, a primeira coleção da Arket também apresenta uma linha de lifestyle com objetos para a casa.

A nova marca do grupo H&M abre hoje as portas da primeira loja, no centro de Londres, mas está prevista a inauguração de mais espaços em toda a Europa. Enquanto a Arket não chegar a Portugal, não desespere – a coleção já está disponível online através do site da marca.