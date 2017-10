Alessandro Michele desenhou uma coleção para a Gucci que se inspira numa série de referências de estilo que nos lembram Elton John. O diretor criativo da marca italiana apresentou as propostas para a primavera/verão 2018 num desfile que contou com 107 looks, entre os quais as peças desta coleção-cápsula com inspiração no guarda-roupa de Elton John.

Não faltaram os casacos glamorosos e cheios de detalhes, em tons de roxo, nem o icónico blazer aos quadrados ou os óculos oversize. Elton John teria, certamente, a ousadia de usar toda esta coleção, inspirada no seu guarda-roupa e, consequentemente, no trabalho do criador original de muitos dos seus looks, Bob Mackie.

Os volumes nos ombros, as lantejoulas e os óculos de sol em forma de estrela foram também reinventados pelo criativo da Gucci. E as camisas apresentadas no desfile têm a assinatura do cantor bordada nas costas.