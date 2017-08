Depois do sucesso do saco de praia Balenciaga, foi agora a vez da marca Acne Studios, perita em criar coleções minimalistas e sempre originais, reinventar o tradicional saco de compras.

Chama-se Baker e conta com um design versátil que tanto se adapta a uma ida ao supermercado como para completar o mais cool dos looks para o trabalho. O saco inclui um bolso no seu interior e é unissexo.