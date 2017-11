A nova coleção-cápsula da Acne Studios, a marca sueca que combina minimalismo e sentido de humor na perfeição, é de comer e chorar por mais. Dividida entre básicos, como camisolas e T-shirts, e peças statement, como a camisa diner, os calções em sarja e as camisolas em malha inspiradas no basebol americano. Os acessórios incluem bonés, porta-chaves e pins.

Os enfeites são bordados ou impressos em tamanho grande nas peças, com desenhos como um batom vermelho, um cubo de gelo com uma cereja e um telefone antigo. As peças são dominadas por blocos de cores, como preto e branco, mas também o vermelho, roxo ou azul.

Os preços variam entre os €90 e os €400 e a coleção estará disponível por tempo limitado nas lojas e em acnestudios.com.