A joia que todas as mães querem receber neste dia

Encontrar o presente ideal é uma tarefa complexa, especialmente quando se trata de escolher o tal para as figuras maternais da nossa vida – mães, avós, irmãs, madrinhas... Mas uma coisa é certa: a joalharia nunca falha. E porquê? Porque as joias nunca foram (nem são) só joias. São a representação de algo muito mais profundo. Deixam uma marca no tempo, passam de geração em geração e simbolizam um momento especial, lembrado sempre que olhamos para “aquela” joia – um anel, uns brincos, uma pulseira, um colar...

Portanto, neste Dia da Mãe não precisa de procurar muito para encontrar o tal presente. É “aqui” que está a peça perfeita para tornar o primeiro domingo de maio deste ano num dia mais brilhante e encantado: na Tavares, uma ourivesaria portuguesa criada em 1922 e que ainda hoje mantém o legado familiar, com um toque de inovação, claro.

Descubra a coleção que simboliza o laço entre mães e filhos, inspirada nos nós que os marinheiros davam nos seus barcos de pesca – o nó forte e inquebrável, o nó de eternidade e de amor que nos liga a um porto seguro.

Coleção Nós: elegância, simplicidade e delicadeza

Não existe margem para equívocos quando estas são as três palavras que descrevem a coleção especial da Ourivesaria Tavares para celebrar este Dia da Mãe e a ligação tão especial e fundamental na nossa vida com as nossas mães.

A coleção é composta por quatro peças – anel, colar, brincos e pulseira –, todas em ouro e cravadas com sete diamantes azuis.

Eternizar memórias e fazer sorrir é fácil com estas joias. É que esta não é uma coleção qualquer. É a coleção que une, que liga e que simboliza o amor entre mães e filhos. Mais importante: é a coleção de joias que imortaliza as ligações emocionais e que as torna ainda mais fortes! Deixe-se deslumbrar pelos detalhes.

E porque as opções na Tavares são de perder de vista, aqui ficam mais sugestões com peças para oferecer neste Dia da Mãe que não vão deixar ninguém indiferente.

De geração em geração

O que atribui (ainda mais) singularidade a estas joias é a história da casa onde são criadas e o que outrora representaram: a esperança das mulheres que, com os maridos no mar, depositavam no ouro toda a sua fé. Hoje, os netos de Virgílio Tavares, Ana Tavares e Carlos Tavares são as caras desta ourivesaria centenária portuguesa. Mantendo o legado da herança de família e seguindo os passos do seu fundador, trabalham todos os dias para manter a qualidade, apostando na inovação e na criação de momentos únicos.

Se tiver oportunidade, porque não visitar a ourivesaria na rua da Junqueira, número 54, na Póvoa de Varzim, sítio onde nasceu e ainda hoje permanece? Prepare-se para entrar num universo mágico e deixar-se levar pelo deslumbre de cada joia cuidadosamente fabricada. Pode, claro, optar pela compra online, com a garantia total de que, qualquer que seja a sua escolha, será sempre a acertada.

Com peças magníficas – em ouro, prata, com diamantes, mais simples, até com um pop de cor –, é tão fácil perdermo-nos. O difícil é escolher! Embarque nesta aventura e materialize o amor no Dia da Mãe com a especial Coleção Nós. Descubra ainda as restantes coleções e joias únicas para todos os gostos no site da Ourivesaria Tavares.