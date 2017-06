Juntam-se duas mulheres empreendedoras, uma boa dose de solidariedade e uma pitada de magia e assim começa a receita que deu origem à coleção Flying Seeds. Assim se chama o projeto que é uma colaboração entre Catarina Furtado, fundadora da associação Corações com Coroa, e Luísa Rosas, designer de joias em nome próprio e descendente da família David Rosas. Mas muitas outras mulheres se viriam a juntar a esta aventura…

A relação da apresentadora com a família Rosas começou há muito, por motivos profissionais, mas a troca de experiências e histórias depressa levou à amizade. Há mais de cinco anos que planeavam uma parceria e há um ano este projeto começou finalmente a desenhar-se. As Flying Seeds são uma coleção de pendentes-joia em forma de sementes voadoras, da autoria de Luísa Rosas, cuja venda reverte na totalidade para a associação Corações com Coroa. A coleção conta com quatro pendentes em forma de semente voadora (duas em prata e duas em ouro, em dois tamanhos diferentes) e os preços estão entre os €45 e os €185. Para Luísa, "a peça é um trabalho de equipa. É assim que eu gosto de olhar para ela". E explica: "Andámos a discutir o que poderia ser giro e chegamos ao tema da semente. Achamos que faria todo o sentido e tem um lado emocional muito forte que é importante no projeto e numa joia." E Catarina acrescenta que esta coleção "significa duas coisas: espalhar esta consciência de que é difícil endireitar o mundo, mas todos temos responsabilidades nisso. Por outro lado, dá uma oportunidade para quem quiser apoiar, poder comprar a semente, trazer consigo, lembrar-se todos os dias que foi parte essencial para que mais meninas, mulheres e raparigas em Portugal e no mundo possam viver com mais qualidade de vida".

Estas sementes são voadoras porque representam o sonho e a luta pelos direitos de igualdade de género das mulheres, que são, afinal de contas, direitos humanos e refletem também o trabalho e as preocupações das mentoras do projeto. Catarina Furtado é Embaixadora da Boa Vontade do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA) e fundou a Corações com Coroa em 2012. Foi nesta associação que a família Rosas decidiu investir a sua responsabilidade social tornando-se, segundo a própria Catarina, "crucial para a implementação" do projeto bolseiras CCC, um dos maiores da associação que consiste em bolsas para as jovens que não têm possibilidades financeiras de continuar a estudar. "Nós, David Rosas (eu, o meu irmão e a minha mãe), entendemos que seria bom termos dois caminhos em paralelo: um contínuo, a apoiar de forma permanente e sustentadamente um projeto, e depois, sempre que pudéssemos e fizesse sentido, termos um projeto especial", conta Luísa Rosas e é aqui que entra esta coleção Flying Seeds. Segundo a criadora de joias, "a ideia é que seja uma semente com muita força que voe e que se espalhe. Vá muito além-fronteiras. Também porque tem em si o simbolismo de voar, sonhar, ir mais além".

Catarina Furtado e Luísa Rosas convidaram outras mulheres que também têm trabalhado na área dos direitos humanos para dar a cara pelo projeto. Assim juntam-se também Alice Frade (diretora executiva da P&D Facto), Catarina Albuquerque (presidente executiva da Sanitation and Water for All), Joana Benzinho (fundadora da Afectos com Letras) e Rita Redshoes (música). Todas participaram numa sessão fotográfica para a Máxima de julho, com styling de Gabriel Pinheiro e fotografia de Pedro Ferreira.

Sara Matos (atriz), Ana Sofia (atriz e modelo), Filipa Cortez Faria (criadora do blogue My Happy Kids), Maria Guedes (criadora do blogue Stylista) e Daniela Ruah (atriz) serão as embaixadoras nas redes sociais.

O projeto Flying Seeds levantou voo com a edição de julho da Máxima e as sementes-joia podem ser encontradas nas lojas David Rosas, em davidrosas.com e no site Corações com Coroa . Veja os vídeos!