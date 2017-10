Meditação – uma forma de entrar em contacto com a nossa natureza

Por Máxima, 04.10.2017

Rute Caldeira é professora de meditação, instrutora de Yoga, palestrante, mestre em reiki, autora, organizadora e facilitadora de retiros espirituais, que acontecem dentro e fora de Portugal, PNL practicioner e especialista em desenvolvimento espiritual da plataforma Simply Flow, de Fátima Lopes.

Em 2016, publicou o livro "Liberta-te de Pensamentos Tóxicos", um bestseller que se encontra atualmente na 6ª edição. Apaixonou-se de tal forma pela mente humana e sua complexidade, que hoje dedica a sua vida às pessoas e aos seus problemas, pois acredita que tudo tem uma solução e que nada é impossível. No Wanderlust 108 é a responsável por guiar a aula de meditação em grupo. Mais informação em www.umadietaespiritual.com.







PARE!

Só temos capacidade de responder a estas questões quando paramos, quando nos disponibilizamos para conhecer a única pessoa que está connosco desde o início até ao final das nossas vidas – nós mesmos. A meditação ensina-nos a sair do mundo exterior e convida-nos a mergulhar no nosso mundo interior, e esse mergulho permite-nos tomar a consciência de como está, por exemplo, a nossa mente – existe azáfama mental? Existem "buzinas" e tráfego intenso a nível do pensamento? Se sim, a capacidade de pura e simplesmente escutar esta realidade é um alerta que nos diz: para! Precisas de parar!







RESPIRE!

A meditação inclui sempre uma prática de respiração, algo que as pessoas estão a precisar de relembrar, a nossa rotina anda tão acelerada que as pessoas se esquecem de fazer respirações completas, e isto por si só é já um impulsionador do stress. Se soubermos controlar a nossa respiração, conseguimos alterar os nossos estados de espírito. Basta pensar em alguns exemplos para refletir sobre isto – quando alguém está ansioso, respira de uma forma; quando alguém se sente feliz e entusiasmado, respira de outra. Uma pessoa apaixonada altera os seus ritmos cardíacos e por isso altera também a forma de respirar. O nosso corpo é um todo e a meditação leva-nos a tomar consciência desse todo.







LIMPE A MENTE

A meditação é uma forma de higiene, temos necessidade de tomar banho para que a nossa pele não fique suja, o mesmo acontece com a meditação, ela funciona como um banho que liberta a nossa mente de emoções "pesadas", pensamentos destrutivos, liberta o nosso corpo do stress e a nossa alma da tristeza.







AUMENTE AS SUAS CAPACIDADES

Além disso, a partir desta prática atingimos tantos outros benefícios físicos e mentais como ganhar foco, reduzir a amplitude das ondas cerebrais, o que ajuda a reduzir o ritmo cardíaco, a adrenalina e, por consequência, a sensação de ansiedade ou nervosismo. Como passamos a regular a forma de funcionamento do cérebro, regulamos também a produção das hormonas necessárias à nossa saúde e bem-estar, e este equilíbrio melhora o nosso sistema imunitário.







LIBERTE-SE!

Considero que a meditação traz consigo a magia "da cura", porque é algo que acontece de dentro para fora, passamos a estar bem connosco, e isso leva-nos a estar bem com o mundo, "as coisas" ganham sentido e a alegria já não depende do que se consegue em termos materiais. E é precisamente por isso que, tal como Osho, considero que a meditação é mais do que aquilo que felizmente já se encontra provado cientificamente – a meditação é de facto a primeira e a última liberdade!









Wanderlust 108 Lisboa, o primeiro triatlo mindful do mundo, dia 8 de outubro, no Campus da Fundação EDP | MAAT, em Belém. Abertura de portas às 07h30. Bilhetes à venda em Eventbrite, Ticketline, Worten, Fnac, El Corte Inglès, A.B.E.P. – a partir de 25 euros