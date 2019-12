Viúva Negra | Trailer

Culturas

Scarlett Johansson regressa ao seu papel como Natasha/Viúva Negra, no thriller de espionagem repleto de ação da Marvel Studios. 'Viúva Negra' será o primeiro filme da Fase Quatro do Universo Cinematográfico Marvel. Florence Pugh é Yelena, David Harbour vive Alexei, também conhecido como The Red Guardian e Rachel Weisz é Melina. Realizado por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, estreia nos cinemas em abril de 2020.