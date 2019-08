Vasco Lello é o novo chef do Sea Me - Peixaria Moderna

A partir deste mês, o restaurante de Lisboa contará com o chef Vasco Lello aos comandos da sua cozinha. "Sou um grande fã de peixe, gosto de o trabalhar e também de o comer, e o Sea Me é uma fonte inesgotável de boa matéria-prima. Por isso, este é o desafio ideal, num restaurante que já é uma referência", declarou o chef no comunicado à imprensa. O anúncio chega açguns meses antes de 2020, ano em que o Sea Me comemorará o seu 10.º aniversário.

O quê? Sea Me - Peixaria Moderna. Onde? Rua do Loreto, 21, Lisboa. Quando? De segunda a quinta-feira das 12h30 às 15h30 e das 19h às 24h; Sexta-feira das 12h30 às 15h30 e 19h às 01h; Sábado e vésperas de feriado das 12h30 às 01h; e Domingo das 12h30 às 24h. Contacto: (+351) 213 461 564/65.