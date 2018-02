Vídeos

Uma Viagem no Tempo - Wrinkle In Time, trailer

Por Máxima, 16.01.2018

Conhecida pela realização dos filmes Selma: A Marcha da Liberdade (2014), uma ficção histórica, ou A 13ª Emenda (2016) um policial, Ava DuVernay estreia-se no registo de fantasia/ficção científica com Uma viagem no tempo (Wrinkle in Time).