Um dia de chuva em Nova Iorque | Trailer

16:30

A nova comédia romântica de Woody Allen, conta a história de um jovem casal universitário, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), que vêm frustrados os seus planos para um fim de semana romântico em Nova Iorque com a mesma rapidez com que um dia solarengo se transforma num dia chuvoso. O filme conta com um elenco de estrelas que inclui Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Diego Luna e Liev Schreiber. A 24 de outubro nos cinemas nacionais.