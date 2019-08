Culturas

The Irishman, de Martin Scorsese | Teaser

Por Máxima, 30.08.2019

O novo filme de Martin Scorsese vai ser a produção mais cara do Netflix, estimada em quase 145 milhões de euros. A estreia está anunciada para este outono, primeiro a ser estreado num circuito restrito de salas de cinema e a seguir na plataforma de streaming. O elenco conta com Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel; com argumento de Steven Zaillian.