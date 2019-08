Lifestyle

Simone Biles faz história com um triplo twist com duplo mortal

Por Máxima, 13:08

Simone Biles não pára de surpreender. A ginasta norte-americana voltou a fazer história ao apresentar um exercício no seu esquema de solo com um triplo twist com duplo mortal... No final da competição, a ginasta de 22 anos conquistou o seu sexto título individual no campeonato norte-americano.