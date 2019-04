Vídeos

Sete coisas que não sabia sobre Soraia Chaves

Por Máxima, 07:00

Há qualquer coisa de magnético e raro em Soraia Chaves e nada tem que ver com a sua beleza evidente. A atriz, que também é rosto da Intimissimi, assume as suas contradições, deixando entrever as camadas que fazem dela uma descoberta sem fim. Veja o vídeo com as revelações da atriz, e leia o artigo na Máxima de maio - nas bancas.