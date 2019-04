Culturas

Quão bem se conhecem as irmãs Anabela e Margarida Moreira?

Por Máxima, 07:00

'Diamantino' é um filme fantasioso e improvável que junta futebol e refugiados. Reúne, ainda, Anabela e Margarida Moreira. Sim, são mesmo duas as atrizes tantas vezes identificadas como uma só. Leia a entrevista na edição de abril da Máxima, já nas bancas e veja no vídeo as perguntas mais ou menos indiscretas que fizemos às duas.