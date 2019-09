Culturas

Ousadas e Golpistas (Hustlers) | Trailer

Por Máxima, 13.09.2019

Realizado por Lorene Scafaria, o filme conta a história de um grupo de strippers de Nova Iorque, que decide enganar os jovens executivos mais ricos de Wall Street. A obra foi inspirada em factos verídicos, baseado num artigo escrito pela jornalista Jessica Pressler – que escreveu o guião ao lado de Scafaria – e publicado pela New York Magazine intitulado "The Hustlers at Scores", publicado a 28 de dezembro de 2015.