Culturas

Madonna estreia seu novo videoclip ‘Medellín’na MTV

Em Londres, a rainha do pop lançou o videoclip do seu single de estreia ‘Medellín’, em colaboração com o colombiano Maluma. A cantora declarou que seu novo álbum, ‘Madame X’, foi inspirado na cidade de Lisboa e terá influências de fado e ritmos africanos