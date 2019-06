Culturas

Frozen II - O Reino do Gelo | Novo trailer

Por Máxima, 17:00

Em 'Frozen II - O Reino do Gelo', da Disney, Anna e Olaf partem para longe de Arendelle, numa perigosa, mas notável aventura para ajudar Elsa a encontrar respostas sobre o seu passado. Elsa encontra um Nokk, uma criatura mítica de água que toma a forma de um cavalo e usa o poder do oceano para guardar os segredos da floresta. O filme é da equipa vencedora dos Óscares, os realizadores Jennifer Lee e Chris Buck, o produtor Peter Del Vecho e as compositoras Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.