Euphoria | Trailer oficial

Por Máxima, 15.05.2019

Protagonizada por Zendaya, 'Euphoria' acompanha um grupo de estudantes que têm de lidar com drogas, sexo, identidade, trauma, redes sociais, romance e amizade. O elenco conta ainda com as participações de Austin Abrams, Algee Smith, Sydney Sweeney, Alexa Demie e Jacob Elordi. Criada por Sam Levinson, a série 'Euphoria' estreia a 17 de junho, em exclusivo na HBO Portugal.