Culturas

Downton Abbey | Trailer

Por Máxima, 13.09.2019

Adaptação da premiada série de televisão 'Downton Abbey', o filme conta como os Crawleys e os seus intrépidos funcionários preparam-se para o momento mais importante das suas vidas. Uma visita real do rei e da rainha de Inglaterra irá desencadear escândalos, romances e intrigas que deixarão o futuro de Downton incerto. Com realização de Michael Engler, a longa-metragem foi escrita pelo criador da série Julian Fellowes e conta com todo o elenco original, com destaque para nomes como Maggie Smith, Michelle Dockery, Hugh Bonneville e Jim Carter. Chega aos cinemas nacionais a 19 de setembro.