Catarina, a Grande | Trailer

Por Máxima, 24.07.2019

'Catarina, a Grande' é uma minissérie inspirada na biografia da tumultuosa monarca e política, que governou o império russo e marcou o seu lugar no mundo, no século XVIII. Este drama acompanha o fim do reinado de Catarina e o seu romance com o líder militar russo, Grigory Potemkin, que ajudou a moldar o futuro da política russa. O elenco de luxo inclui Helen Mirren, Jason Clarke, Sam Palladio e Gina McKee e estreia brevemente, em exclusivo, na HBO Portugal.