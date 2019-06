Vídeos

Beleza inclusiva, um workshop para quem não (se) vê

“Beleza para Todos” é nome do projeto de inclusão da L’Oréal Paris que pretende fazer chegar tutoriais de beleza a pessoas com deficiência visual ou auditiva. O movimento arrancou em Lisboa com um workshop de maquilhagem e cabelos para pessoas cegas ou com baixa visão.