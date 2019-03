Vídeos

As tendências de cabelos que vimos na ModaLisboa

Por Máxima, 19:21

Com a assinatura da L'Oreal Profissionnel, os penteados da ModaLisboa transformaram-se em verdadeiras obras primas. Das tranças ao cabelo molhado, estas são as tendências que vão marcar as próximas estações. Veja mais no vídeo.