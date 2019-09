Culturas

A Dama e o Vagabundo | Trailer

Por Máxima, 12:44

O live action de ‘A Dama e o Vagabundo’, baseada na animação original de 1955 da Disney, formou o elenco com cães resgatados de abrigos. As vozes serão da cantora Tessa Thompson (Dama), Justin Theroux (Vagabundo), Sam Elliott (Caco), Janelle Monáe (Peg), Ashley Jensen (Joca) e Benedict Wong (Bull). 'A Dama e o Vagabundo' será lançado a 12 de novembro no Disney+, a recém-lançada plataforma de streaming da empresa.