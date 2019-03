Vídeos

A Máxima de março está nas bancas

Por Máxima, 15:51

Março é mês de renovação e primavera, por isso a Máxima deste mês antecipa todas as tendências para brilhar na próxima estação. Destaque ainda para as entrevistas com Anália Torres, sobre os desafios de ser mulher no séc. XXI, e com algumas das mais importantes pioneiras da moda nacional, como Eduarda Abbondanza e Ana Salazar.