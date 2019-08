O fogo na Amazónia já se vê do espaço

Por Máxima, 13:38

Imagens aéreas captadas pela NASA nos dias 11 e 13 deste mês mostram quatro dos oito estados da Amazónia, no Brasil, cobertos por uma enorme nuvem de fumo, originada pelos vários incêndios que consomem a maior floresta do mundo.Os fogos começaram há cerca de duas semanas e já afetaram o estado do Amazonas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. O estado do Amazonas declarou emergência nacional no inicio do mês uma vez que é o estado mais afetado pelos incêndios.O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, relativizou a situação dizendo que "esta é a altura das queimadas" na floresta.Desde que subiu ao poder, Bolsonaro tem sido acusado de prejudicar a área referente à floresta e as populações indígenas que lá residem de forma a favorecer os fazendeiros, mineiros e agricultores que pretendem explorar os recursos naturais da floresta para fazer lucro.