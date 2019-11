Baby boom: as grávidas de 2019

Paula Lobo Antunes está gravida do seu segundo filho. A atriz e o ator Jorge Corrula são ter mais uma menina e ambos contaram a novidade através das respectivas contas de Instagram. Também a modelo Ashley Graham anunciou recentemente que está grávida de seu primeiro filho. A modelo partilhou a novidade ao publicar um vídeo ao lado do marido, Justin Ervin no mesmo dia que comemoram nove anos de casamento. Já a atriz Anne Hathaway está grávida do seu segundo filho. A atriz de 36 anos também anunciou a novidade pelo Instagram. A vencedora de um Óscar, Globo de Ouro e BAFTA de Melhor Atriz Secundária em Os Miseráveis (2012) contou ainda que nenhuma das suas gestações foram fáceis e "enviou amor extra" a todos os que estão a passar por dificuldades de conceção ou estão a batalhar contra a infertilidade.

Paula Lobo Antunes, Ashley Grahame Anne Hathaway não são as únicas grávidas do momento. A atriz Blake Lively está grávida do seu terceiro filho. Blake apareceu com a barriga à mostra ao lado do marido Ryan Reynolds na estreia do filme Pokémon: Detetive Pikachu, do qual o ator é protagonista, a 2 de maio deste ano. Keira Knightley, por sua vez, apresentou a sua barriga já saliente num vestido Chanel à chegada a um cocktail da mesma maison na Place Vendôme, em Paris. A Máxima junta estas e outras futuras mães que vamos seguir de perto.