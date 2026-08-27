Tudo aquilo que sempre quisemos perguntar sobre a pílula

Desde o início da sua utilização, a pílula tem sido acompanhada por mitos, dúvidas e muita desinformação. E, mesmo com o aconselhamento de profissionais de saúde, é natural sentirmos que há sempre mais perguntas por fazer: que efeitos pode ter no nosso corpo? Há riscos? Todas as pílulas são iguais? E o que devemos realmente saber antes de começar a tomá-la? Para esclarecer estas e outras questões, falámos com Sofia Figueiredo, médica ginecologista-obstetra do Hospital da Luz, sobre tudo aquilo que devemos saber antes de iniciar a toma da pílula uma espécie de guia essencial, ou, se preferirmos, uma "Pílula 101".

A pílula continua a ser vista como 'a solução óbvia' para a contraceção feminina. Ainda faz sentido que seja assim?

A pílula continua a ser uma opção válida: é eficaz, acessível e pode ter benefícios para além da contraceção. Mas não deve ser a solução automática para todas as mulheres. Hoje existem várias alternativas - pílula, anel vaginal, implante, DIU hormonal e DIU de cobre. É importante que a escolha seja individualizada.

O que é que a maioria das pessoas acha que sabe sobre a pílula, mas está errado?

A ideia de que “a pílula é toda igual”. De facto, não é. Existem diferentes composições hormonais, dosagens e formas de toma. Também é errado pensar que o uso prolongado da pílula compromete a fertilidade futura.

A pílula engorda, emagrece, mexe com o humor ou reduz a libido?

A pílula não engorda de forma sistemática. Algumas mulheres podem notar retenção de líquidos, alterações do apetite, do humor ou da libido, mas isso não acontece em todas. Se houver uma alteração clara após o início da pílula, deve ser valorizada e discutida com o médico.

Como é que uma pessoa sabe que aquela pílula não é a certa para si?

Se surgirem efeitos persistentes que interferem com o bem-estar - alterações importantes do humor, diminuição marcada da libido, dores de cabeça, náuseas, tensão mamária ou perdas de sangue fora do período menstrual -, a pílula deve ser reavaliada. Falta de ar, dor ou edema numa perna, alterações da visão ou dor de cabeça muito intensa exigem observação médica urgente.

A pílula é muitas vezes receitada para acne, dores menstruais ou ciclos irregulares. Estamos a tratar a causa ou apenas a controlar sintomas?

A pílula pode controlar muito bem acne, dores menstruais, hemorragias abundantes ou ciclos irregulares. Mas nem sempre trata a causa. Por isso, antes de iniciar uma pílula, é importante que exista uma avaliação médica para não mascarar situações que possam exigir diagnóstico ou tratamento específico.

Tomar a pílula durante muitos anos seguidos tem consequências? Há razão médica para fazer "pausas"?

Em regra geral, não há vantagem em fazer pausas apenas porque se toma a pílula há muitos anos. Essas pausas aumentam o risco de gravidez não planeada. O essencial é existir reavaliação médica periódica para confirmar se a pílula continua a ser a melhor opção. A pílula não causa infertilidade; muitas vezes é a idade, e não a pílula, que condiciona a fertilidade.

Depois de parar a pílula, o corpo demora quanto tempo a "voltar ao normal"? E a fertilidade?

A ovulação pode regressar logo no ciclo seguinte. Algumas mulheres menstruam rapidamente; outras demoram alguns meses a recuperar ciclos regulares, sobretudo se já eram irregulares antes. O uso prolongado da pílula não tem impacto negativo na fertilidade futura.

Quais são os riscos reais da pílula de que se fala pouco e quais são os riscos exagerados?

O principal risco real da pílula combinada é o aumento do risco de trombose. Apesar de ser um evento raro em mulheres jovens e saudáveis, o risco aumenta consideravelmente com o tabagismo, a obesidade, a idade, a hipertensão e a enxaqueca com aura. É exagerada a ideia de que a pílula é perigosa para todas, causa infertilidade ou exige pausas por toma prolongada.

A pílula protege contra uma gravidez, mas não contra infeções sexualmente transmissíveis. Esta distinção ainda é mal compreendida?

Sim. A pílula previne gravidez, mas não protege contra infeções sexualmente transmissíveis. Em relações novas, quando existem múltiplos parceiros ou quando não há segurança sobre o estado infecioso do parceiro, o preservativo continua a ser essencial.

O que deve acontecer numa boa consulta antes de se receitar a pílula?

Numa consulta de planeamento familiar, é importante que exista uma avaliação clínica completa, nomeadamente dos antecedentes de trombose, hipertensão, enxaqueca com aura, tabagismo, medicação, doenças crónicas e padrão menstrual. A escolha do método contracetivo deve ser uma decisão partilhada, pelo que a preferência da mulher deve ser sempre tida em conta. A melhor contraceção é a que combina eficácia, segurança e aceitabilidade.

Há mulheres para quem a pílula simplesmente não é recomendada?

Sim. A pílula combinada com estrogénios pode estar contraindicada em mulheres com antecedentes de trombose, hipertensão não controlada, enxaqueca com aura ou tabagismo após os 35 anos. Nestes casos, existem múltiplas alternativas seguras e eficazes.

Se tivesse de resumir numa frase aquilo que todas as mulheres deviam saber antes de começar a tomar a pílula, qual seria?

A melhor pílula não é a mais prescrita: é a que faz sentido para aquela mulher, naquele momento da sua vida.