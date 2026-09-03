Sexo, orgasmos e uma noite bem dormida

Na minha luta interminável para procurar coisas que me fizessem voltar a dormir e a dormir bem, deparei-me com um estudo publicado este ano na revista Sexuality & Culture, que procurava descobrir a relação entre atividade sexual, orgasmo e sono. Para tentar perceber o porquê de termos aquela sensação de "apagar" depois do sexo falámos com Ricardo Soares Nogueira, Médico Psiquiatra e Especialista em Sexologia Clínica.

Depois do orgasmo, há alterações em várias substâncias envolvidas na resposta sexual, no bem-estar e na recuperação do organismo, incluindo prolactina, oxitocina e endorfinas. "Ocorre uma cascata de alterações neuroquímicas que favorecem um estado de relaxamento", explica o médico. Mas ainda não há uma única "hormona do sono" responsável por nos deixar KO depois do sexo.

O orgasmo é como um 8 ao 80 para o nosso corpo. Num minuto temos um momento de ativação e, no outro, uma rápida mudança para um estado de recuperação. Durante o orgasmo, a atividade do sistema nervoso simpático, responsável pela resposta de alerta, aumenta. Há, inclusivamente, aumentos de adrenalina e noradrenalina. "Logo após o clímax, verifica-se um rápido declínio dessa ativação, predominando o sistema nervoso parassimpático, favorecendo um estado fisiológico de repouso, redução da frequência cardíaca e relaxamento corporal, facilitando naturalmente a transição para o sono."

O problema de não conseguirmos dormir é muitas das vezes culpa da cabeça e não da falta de cansaço. Aquela sensação de não conseguir 'desligar o cérebro', de nos deitarmos e começarmos a fazer uma lista mental de tudo o que possamos imaginar, é a nossa pior inimiga e é precisamente aqui que os orgasmos podem ter um papel importante.

A masturbação ou o sexo podem funcionar, para algumas pessoas, como uma forma de regulação emocional. A atenção fica concentrada no corpo, a tensão muscular diminui e a ativação fisiológica baixa. Durante alguns momentos, há simplesmente menos espaço mental para as preocupações. "O que parece fazer diferença é a diminuição da ansiedade subjetiva e uma maior facilidade em ‘desligar' mentalmente e, por conseguinte, em adormecer", conta o médico.

Quando olhamos para o estudo de Natalie Muleta e Michele Lastella, a investigação não parte apenas da ideia de que existe uma hormona que aparece depois do orgasmo e nos enche de sono. A relação entre sexualidade e sono envolve também relaxamento, stress, bem-estar e a própria experiência subjetiva da pessoa. Ou seja: talvez não seja apenas o orgasmo. Pode ser também tudo aquilo que acontece à nossa cabeça quando, finalmente, deixamos de pensar.

Mas, existem diferenças entre masturbação e sexo. Um estudo publicado no Journal of Sleep Research, em 2023, afirmou que os participantes associavam a masturbação e o sexo - ambos com orgasmo - a uma perceção de um sono melhor. No entanto, quando foram analisados os registos diários ao longo de duas semanas, a associação mais consistente apareceu no sexo com parceiro seguido de orgasmo. Na prática clínica, Ricardo Soares Nogueira diz existir "uma grande variabilidade individual", ou seja, não é possível afirmar que uma forma seja sistematicamente superior à outra.

A masturbação tem algumas vantagens óbvias: não depende de outra pessoa, permite controlar o ritmo, o momento e os estímulos e pode retirar da equação uma coisa que não combina particularmente bem com o sono, a pressão. Pressão para ter um determinado desempenho. Para satisfazer alguém. Para chegar ao orgasmo. Para corresponder. "Essa menor carga de pressão pode favorecer um estado de relaxamento mais rápido", acrescenta Nogueira.

Por outro lado, o sexo pode acrescentar a intimidade e o contacto físico. A proximidade pode contribuir para uma sensação de segurança e bem-estar que, para algumas pessoas, também ajuda a preparar o corpo para dormir. Por isso, não existe uma melhor, nem uma certa e uma errada.

Podemos e devemos acrescentar prazer, o que não devemos acrescentar é pressão. “A atividade sexual antes de dormir é biologicamente plausível como estratégia de relaxamento”, diz o médico. Acresneta, "não deve é ser encarada como um tratamento específico para a insónia”. E isto é especialmente importante para quem já passa horas na cama a tentar adormecer. Se começarmos a pensar que temos obrigatoriamente de ter um orgasmo para dormir, acabamos a transformar uma coisa prazerosa noutra tarefa da lista.

Mas atenção, o efeito não é universal. Se a sexualidade estiver associada a culpa, ansiedade, conflitos emocionais ou pressão, pode não produzir o mesmo estado de relaxamento. Em algumas pessoas, pode até aumentar o desconforto psicológico. Todos podemos ter reações diferentes. Há quem fique sonolento; há quem fique desperto. Há quem tenha vontade de conversar, beber água ou pegar no telemóvel (esta última não é muito aconselhada).

O mais importante é perceber como o próprio corpo reage e não forçar nada. Se o orgasmo nos deixa relaxados, tranquilos e satisfeitos. Se depois do sexo ficamos agarrados à pessoa ao nosso lado, com o corpo relaxado e a cabeça finalmente em silêncio, talvez não seja coincidência. Talvez seja apenas o nosso organismo a dizer: já chega por hoje. Agora vamos dormir.