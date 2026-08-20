"Sexo? Não, obrigada"

A sexualidade está enraizada na nossa cultura. É vista como algo natural, instintivo e humano. O sexo vende, valida e muitas vezes define aquilo que somos. É visto como uma experiência que um dia todos vamos sentir. No entanto, para muitas pessoas, essa experiência nunca chega. É nesta zona cinzenta que vive a assexualidade: uma orientação ainda pouco compreendida e muitas vezes confundida com falta de libido ou trauma. Todos os dias, pessoas que se identificam como assexuais desafiam uma sociedade que insiste em assumir que toda a gente deseja - e deve desejar - sexo.

Segundo a comunidade global AVEN, The Asexual Visbility and Education Network, uma pessoa é assexual quando não sente atração sexual nem um desejo intrínseco de ter relações sexuais. Estima-se que cerca de quase 1% da população se identifique como assexual e, apesar de ser considerada uma orientação sexual, encontra-se num espectro que pode variar de pessoa para pessoa. Isto significa que, apesar de pouco ou nada quererem saber de sexo, algumas pessoas sentem interesse romântico e querem ter uma relação.

Yasmin Benoit, no seu artigo A Romantic Partner Won’t Complete Me, Because I Was Born Complete: How Identifying As Asexual & Aromantic Brought Me True Freedom & Happiness, para a Vogue Britânica, explica que ter uma orientação sexual não é apenas natural - é essencial. E, de certa forma, faz parte de ser um ser humano plenamente funcional: "amar romanticamente e ser amado por outra pessoa é o objetivo final. Faz parte de ser normal, o que me tornava ao mesmo tempo anormal e intrigante. Quando se é assexual, as pessoas pensam que há algo de errado com o nosso corpo. Quando se é aromântico, pensam que há algo de errado com a nossa alma", escreve.

A assexualidade é muitas vezes confundida com trauma. É natural, para alguém que não entende, olhar para a falta de desejo sexual como um mecanismo de defesa (como se a única maneira possível de alguém não gostar de sexo fosse por ter tido uma experiência traumática). "Quando disseram que eu devia ter sido vítima de abuso sexual na infância e que tinha ficado marcada pelo trauma, perguntei-me se, de alguma forma, teria esquecido um abuso sexual que, na verdade, nunca tinha acontecido. Olhei com desconfiança para alguns dos meus próprios familiares (...)", conta Yasmin.

A Máxima conversou com Fernando Mesquita, sexólogo e psicólogo clínico, sobre esta comparação frequente: "Culturalmente, ainda existe a crença de que o desejo sexual é algo universal. Por isso, existe a tendência para as pessoas associarem a algum problema de saúde ou experiência traumática, quando alguém se assume como assexual. É verdade que um trauma pode alterar a forma como uma pessoa vive a sua sexualidade, mas nem todas as pessoas assexuais passaram por experiências traumáticas". O especialista usa uma comparação muito simples parra explicar: há pessoas que adoram chocolate, outras que gostam de comer chocolate apenas de vez em quando e outras que simplesmente não gostam. "Não significa que tenham tido uma má experiência com chocolate. É apenas uma preferência diferente", reforça.

Apesar do preconceito e de, principalmente em Portugal, ainda não ser um assunto abordado sem qualquer tipo de tabu, podemos encontrar alguns fóruns sobre o tema onde, de forma anónima, muitas pessoas discutem e esclarecem dúvidas sobre a sua sexualidade. Um dos utilizadores explica que é assexuado, mas que quer ter uma relação romântica: "Eu gostaria de ter uma relação romântica com uma pessoa com quem sinta conexão emocional (e que fisicamente pode incluir atos como dar as mãos, abraçar ou beijar), mas sem a parte sexual envolvida. Simplesmente, sexo é um grande não (e é algo que só contemplaria em caso de querer ter filhos, apenas e exclusivamente para esse efeito)".

A ideia de que uma pessoa assexual não pode viver uma relação romântica continua a ser um dos maiores mitos em relação à assexualidade. Quando ambos os elementos do casal partilham expectativas semelhantes em relação à sexualidade, a diferença entre amor e desejo sexual raramente representa um problema. A maior dificuldade surge quando apenas um dos parceiros é assexual e o outro atribui um peso significativo à vida sexual do casal. Nestas situações, explica o sexólogo, não existem fórmulas universais nem respostas certas para todos. O equilíbrio passa, sobretudo, pelo diálogo aberto, pela compreensão mútua e pela capacidade de negociar os limites e as necessidades de cada um, sem pressão nem sentimento de culpa. Quando esse entendimento se torna difícil de alcançar, recorrer à ajuda de um terapeuta sexual pode ser um passo importante para que o casal encontre formas de intimidade e prazer que sejam satisfatórias para ambos.

A assexualidade é também muitas vezes confundida com a falta de libido - e são coisas completamente diferentes. A assexualidade é uma orientação sexual, uma preferência, por assim dizer, e, como já vimos, isto não significa que as pessoas assexuais não sintam atração romântica por outras pessoas ou que não tenham qualquer tipo de intimidade. O sexólogo explica que existem vários espectros: "A própria assexualidade é muito diversificada. Por exemplo, existem assexuais que não sentem qualquer tipo de atração sexual (assexuais estritos); assexuais que apenas sentem atração sexual após estabelecido um vínculo afetivo com a outra pessoa (demissexuais); assexuais que apenas sentem atração sexual em algumas situações (grayssexuais); assexuais que podem oscilar entre a greyssexualidade e a demissexualidade (assexuais fluídos); entre muitos outros casos".

Já a falta de libido está muitas vezes relacionada com disfunções sexuais: "Se estiverem presentes de forma recorrente e persistente, por um período mínimo de seis meses, e causarem acentuado mal-estar ao indivíduo. Nestes casos, verifica-se uma mudança no desejo. Ou seja, a pessoa já teve períodos em que apresentou desejo sexual".

Nem todas as pessoas vivem a sexualidade da mesma forma. A assexualidade não é uma tendência, uma fase ou um problema por resolver. É apenas uma das muitas formas de viver a experiência humana e é importante quebrar o estigma e o tabu à volta do assunto. A educação sexual tem vindo a desempenhar um papel fundamental no que toca ao tema e é importante abrir espaço para uma realidade que sempre existiu, mas que continua a ser invisível para tantos.