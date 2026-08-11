Será sexo alguma vez "só sexo"?

Na era das aplicações de encontros, do desapego romantizado e da exaltação da autonomia individual, a promessa do "sexo sem compromisso" é muitas vezes apresentada como a conquista máxima da liberdade contemporânea. Vende-se a ideia de uma troca puramente física, sem complicações e sem qualquer carga afetiva. Mas será que essa ideia é mesmo real e será essa neutralidade biológica e psicologicamente possível? Encontrámos a resposta para esta questão e agora há coisas que fazem muito mais sentido.

No livro Is It Ever Just Sex? (que recomendo a todos), o psicanalista britânico Darian Leader dá uma resposta muito rápida que desconstrói todo este ideal: não, nunca é "só sexo". Por mais casual que uma noite pareça, o sexo nunca acontece só porque sim. Aquele momento, mesmo que não gostemos da ideia, transporta connosco um conjunto de fantasias, memórias infantis, figuras do passado, receios de rejeição e expectativas sociais. Mas não é por ser uma pergunta de fácil resposta que é fácil de compreender; tal como tudo na sexualidade, este tema tem muito que se lhe diga.

Tentar reduzir o ato sexual a uma mera ginástica anatómica é, segundo a psicanálise, uma tentativa de dissociação defensiva, como se nos estivéssemos a tentar proteger de alguma coisa. O desejo humano não é meramente biológico - nunca foi. Está extremamente relacionado com a nossa história pessoal, com a nossa linguagem afetiva e com o nosso inconsciente. Quando tentamos praticar o chamado "sexo sem sentimentos", estamos muitas vezes a fazer um esforço para silenciar tudo o que a intimidade desperta.

Ao ler Darian Leader, há um ponto que fica claro: é praticamente impossível desligar o inconsciente durante um encontro casual. Usamos, muitas vezes, o outro como um ecrã onde projetamos as nossas próprias narrativas: seja a procura por validação, a necessidade de controlo ou a repetição de velhos padrões relacionais. São estas projeções que moldam a nossa perceção do momento e que nos levam, tantas vezes, a recorrer à célebre frase da "pessoa certa no momento errado". Mas será que o problema foi mesmo o relógio, ou fomos nós que usámos o timing como escudo para não lidar com o que trouxemos para a cama?

"O desejo sexual não existe isoladamente: é influenciado pela história relacional, pelas experiências passadas, pelas expectativas, pelas necessidades emocionais e pelos valores individuais", explica o Dr. Ricardo Soares Nogueira, médico e sexólogo clínico, que frisa a importância de distinguir entre ausência de compromisso e ausência de impacto emocional. "Mesmo quando não existe intenção de construir uma relação, o encontro sexual pode mobilizar sentimentos de proximidade, vulnerabilidade, rejeição, validação ou intimidade."

Além disso, a própria química do corpo joga contra o mito do desapego absoluto. Embora o desejo e o vínculo afetivo sejam funcionalmente independentes, possuem ligações bidirecionais profundas. Durante o contacto físico e o orgasmo, o corpo liberta oxitocina, a hormona associada à vinculação, à confiança e ao bem-estar. Como nota o especialista, isto significa que o organismo cria condições biológicas para a ligação emocional, independentemente da vontade racional de a evitar.

Tanto a obra como a prática clínica de Ricardo Soares Nogueira concordam num ponto essencial: o sexo casual é um terreno cheio de mitos que distanciam a teoria da realidade experienciada.

Um dos erros mais comuns no sexo casual é assumir que duas pessoas vivem a mesma experiência da mesma maneira. "A sexualidade não depende apenas do que acontece objetivamente, mas sobretudo do significado subjetivo que cada pessoa atribui à experiência", explica o sexólogo. Assim, a mesma noite pode representar leveza e diversão para um dos e, ao mesmo tempo, desencadear vulnerabilidade ou expetativa no outro.

Da mesma forma, cai por terra o mito de que quem procura encontros ocasionais não valoriza ligações profundas; muitas pessoas privilegiam relações estáveis, mas optam pela casualidade em momentos específicos da vida . E embora as fronteiras entre géneros se estejam a esbater, os velhos guiões sociais persistem: os homens continuam mais pressionados pelo desempenho, enquanto as mulheres lidam com questões de segurança e reputação contra a ideia ultrapassada de que estas não procuram sexo casual ou de que, quando o fazem, procuram inevitavelmente um bilhete para um relacionamento sério.

Se, nas décadas passadas, a sexualidade era limitada pela repressão e pelo tabu, a cultura contemporânea impôs uma nova regra: a obrigação de ser sexualmente experiente, desinibido, disponível e, acima de tudo, emocionalmente desapegado. Demonstrar vulnerabilidade ou admitir que um encontro casual gerou um laço afetivo é, muitas vezes, visto como uma falha no código de conduta moderno. A autonomia e o "ser descontraído" podem transformar-se numa nova forma de conformismo, levando muitas pessoas a reprimir o que sentem e a gerar uma sensação de vazio após o ato.

Como conclui o sexólogo, a verdadeira evolução pode não passar por adotar uma pose de insensibilidade: "A verdadeira liberdade sexual talvez não consista em ter mais parceiros ou mais experiências, mas antes na possibilidade de cada pessoa viver a sua sexualidade de forma coerente com os seus desejos, limites e valores, sem culpa, estigma ou imposições externas".

Como já suspeitava, o sexo nunca é “apenas sexo” pela simples razão de que é impossível deixarmos de fora quem somos. Com ou sem compromisso, o ato sexual será sempre uma linguagem demasiado complexa para se conseguir simplificar, onde o corpo, a mente e a nossa história se cruzam.