Se somos todos sexualmente mais livres, por que nos tornámos tão pudicos? A Gen Z e o conservadorismo sexual

Toda a gente quer perceber os miúdos que nasceram entre 1997 e 2010. Porém, ao contrário das gerações anteriores, cujo fio de pensamento parecia seguir uma lógica rapidamente aprendida e controlada, a Gen Z é um grupo de jovens esquivos, que se equilibram sobre paradoxos que ninguém consegue perceber. E isso tem causado calvície prematura em quem insiste em decifrá-los.

Um dos grandes mistérios desta geração é a aparente falta de vida sexual ou, em alguns casos, uma certa renúncia à mesma. Face a um panorama de conquista histórica da liberdade para se ser quem se é, amar quem se quer e viver a intimidade da forma que se entende, esta tendência parece contraditória.

De facto, a Gen Z cresceu num mundo onde a sexualidade é amplamente discutida como parte da construção da identidade. Estima-se, inclusive, que 28% da demográfica Gen Z se identifique como LGBTQ+ (uma percentagem superior à de qualquer outra geração). Seria, por isso, expectável que os jovens fossem mais sexualmente ativos e mais abertos a essa dimensão da vida. Mas, ao que tudo indica, isso não se tem verificado. Segundo o Kinsey Institute, 48% dos adultos da geração Z afirmam nunca ter tido relações sexuais e, entre aqueles que já as tiveram, muitos iniciaram a vida sexual mais tarde do que as gerações anteriores. Esta tendência reflete-se também no conteúdo que consomem.

Um estudo realizado pela UCLA, em 2023, sobre conteúdo sexual no entretenimento, concluiu que 47,5% dos espectadores da Gen Z consideram que as cenas de sexo não são necessárias para a maioria das histórias. Além disso, 44% acreditam que as narrativas românticas estão sobre-representadas e preferem ficções centradas em relações de amizade. À primeira vista, estes números parecem revelar uma rejeição em massa do conteúdo sexual ou erótico nos media e sugerir que estamos perante uma geração mais conservadora e pudica. Contudo, aquilo que os dados mostram pode ter uma interpretação bastante diferente. Isto é, pode-se argumentar que o desejo da Gen Z não passa por diminuir as relações humanas ou a sua representação, mas por alterar o foco através do qual estas são exploradas. Por outras palavras, é bem possível que os jovens não estejam a rejeitar as relações, mas a pedir que estas deixem de ser constantemente reduzidas ao sexo ou ao romance. Daí a preferência por histórias em que a amizade genuína substitui o romance pré-fabricado. E essa valorização é também visível na vida real, onde muitos adolescentes e jovens adultos confessam colocar as amizades no centro da sua existência, atribuindo-lhes uma importância que gerações anteriores reservavam sobretudo às relações românticas.

Esta mudança de foco constitui uma inversão quase completa da lógica que marcou as gerações anteriores. Durante décadas, a vida romântica era vista como um auge a alcançar e um objetivo em torno do qual se organizava grande parte da experiência humana. Depois vinham o casamento, os filhos e a sensação de que a vida estava, por falta de melhores palavras, feita. As amizades e, por vezes, a família alargada acabavam por ocupar um lugar secundário. Para a Gen Z, a hierarquia parece ter sido invertida. Mas porquê? O que aconteceu, entretanto, para que este desejo por relações românticas, embebidas em momentos de intenso erotismo, se desvanecesse?

Na verdade, pouco ou nada disto tem a ver com valores tradicionais ou com puritanismo. Afinal, estamos a falar da mesma geração que sustenta muitas das lutas pelos direitos LGBTQIA+, que questiona normas de género estabelecidas e que atravessa mundos e fundos para criar espaços onde identidades historicamente marginalizadas possam existir livremente. O que parece estar a acontecer é uma redefinição, em tempo real, da cultura da intimidade. Ou seja, nada disto significa que a Gen Z não queira construir relações poderosas com os seus pares, nem quer isto dizer que os jovens de hoje em dia sejam velhos do Restelo. Pelo contrário, esta geração está ativamente a reconstruir algo que sente que lhe foi roubado: o sexo como expressão da intimidade romântica pessoal.

Importa reconhecer que o mundo digital se apropriou, em larga medida, do mundo físico. E a geração Z, que habita esse espaço virtual como nenhuma outra geração anterior, tende a encarar a conexão humana como algo menos físico e mais sensorial. Um namoro nos dias de hoje pode assemelhar-se mais a uma amizade profundamente íntima do que a uma paixão avassaladora digna de um romance oitocentista.

Ao mesmo tempo, o espaço digital está inundado de conteúdos nos quais a hiperssexualização é rainha. Os nossos ecrãs atiram-nos constantemente imagens em que o erotismo e o sexo, que deveriam remeter para a intimidade, são transformados em produto. Entre pornografia nos recantos da internet, publicidade carregada de vozes sensuais e corpos suaves, influencers que monetizam o corpo e redes sociais que recompensam a exposição, a sexualidade foi arrancada do seu centro humano e convertida numa ferramenta de capitalização. Se as relações românticas também passaram a existir, em grande parte, através dos ecrãs onde a intimidade física é nula, então o sexo deixa de pertencer ao domínio do desejo e passa a integrar somente a lógica do mercado.

Além disso, o contacto precoce com conteúdos sexualizados, muitas vezes disfarçados de experiências digitais aparentemente inocentes (estou a olhar para ti, Club Penguin e Habbo), contribuiu para alterar a forma como entendemos a sexualidade. Se para os nossos pais e avós a escassez alimentava o desejo, para nós a abundância mercantilizada produz indiferença. O sexo deixa de representar atração genuína por alguém e passa a surgir como mais um elemento da paisagem digital, distribuído sem qualquer critério.

Neste contexto, aquilo que à primeira vista parece pudor pode ser, afinal, uma tentativa de recuperar espaços privados e de repensar a intimidade numa cultura de exposição permanente.

Aliás, se a Gen Z fosse verdadeiramente conservadora, fenómenos recentes como Heated Rivalry dificilmente teriam alcançado o sucesso que alcançaram. Nesta série existe sexo, e bastante. Quem a viu sabe exatamente do que estou a falar. No entanto, ao contrário do que alguns destes estudos poderiam fazer prever, os jovens não rejeitaram essas cenas. Pelo contrário, celebraram-nas. Isso aconteceu porque a intimidade apresentada não surge como um acessório comercial ou uma tentativa preguiçosa de captar atenção. Surge integrada como algo irreverente e socialmente renegado na narrativa, ao serviço das personagens e da relação que estas constroem. Mais do que sexo, o que ali existe é significado e esta, sim, é a verdadeira razão da aparente renúncia da vida sexual da geração Z.

Durante décadas, a libertação sexual foi interpretada, por quem a observava de fora, como um passe livre para transformar o sexo em espetáculo ou ferramenta de clickbait. Mas quem vive esse processo de autoconhecimento sabe que ele nunca foi nada disto. A libertação sexual não consiste em mostrar mais, mas em poder escolher que tipo de intimidade queremos ter; que tipo de pessoa queremos amar e de que forma a podemos amar. E se o mercado e o capital roubaram o sexo ao domínio da intimidade, a Gen Z parece determinada a encontrar novas formas de expressar aquilo que verdadeiramente importa: a experiência humana e pessoal.

Por isso, o aparente conservadorismo desta geração pode não ser de todo um regresso aos valores morais do passado, mas uma tentativa de imaginar um futuro mais humano para o amor e para o desejo, longe das garras do capital.