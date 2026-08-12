Quer sentir prazer, mas a sua cabeça não deixa? Uma psicóloga explica como lidar com os pensamentos e chegar ao orgasmo

A medicina tentou, nos últimos anos, replicar no corpo feminino a fórmula do sucesso masculino. Procurou-se incansavelmente por uma espécie de viagra, partindo da premissa ingénua de que o desejo das mulheres funcionava como um interruptor mecânico, dependente apenas do físico. Não funcionou. E a razão é simples: a sexualidade feminina não é algo fácil de perceber ou de explicar, é um ecossistema complexo onde a mente desempenha um papel muito mais importante do que achamos.

Numa era em que não conseguimos desligar da lista interminável de tarefas diárias, onde as expectativas de um bom desempenho são cada vez maiores e onde o sexo passou a ter muito pouco sentimento, a falta de desejo ou a dificuldade em atingir a excitação passou a afetar uma larga percentagem de mulheres - estimando-se que entre 35% e 62% sintam algum tipo de disfunção sexual ou sofrimento associado à prática (Heshmatnia et al, 2025). No entanto, a resposta para reacender a chama pode não estar apenas em medicamentos ou em consultas, mas também na capacidade de desligar a mente do dia a dia para a reconectar com o próprio corpo através do mindfulness.

Uma das maiores revoluções na compreensão do corpo feminino veio com o modelo da médica e investigadora Rosemary Basson. A médica veio desmistificar a ideia de que a mulher sente uma faísca espontânea quando quer iniciar alguma atividade sexual. Na realidade, a maioria das mulheres começa num estado de neutralidade sexual. E é apenas a partir de estímulos adequados, da intimidade emocional e da ausência de distrações que o desejo verdadeiro desperta - o chamado desejo responsivo. O problema surge quando o foco está ou na lista de tarefas ou no corpo, que não está exatamente como queremos, não permitindo que a mente esteja focada no momento em si. "Na prática, a sobrecarga com as tarefas domésticas, a gestão dos filhos, as preocupações financeiras e o cansaço do trabalho são verdadeiros sabotadores do desejo", explica a psicóloga Carolina Henriques, da Clínica Sea Yourself à Máxima. "Muitas vezes, a falta de desejo ou de prazer indica questões mais profundas da própria relação, como dificuldades de comunicação ou falta de disponibilidade emocional para começar a sedução."

Foi precisamente para combater este "ruído mental" que a investigadora Lori Brotto, em colaboração com Rosemary Basson, conduziu um estudo pioneiro publicado na Behaviour Research and Therapy (2014). O ensaio clínico testou o impacto de uma intervenção de terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness. O grupo foi composto por mulheres com dificuldades no desejo e na excitação e a terapia baseou-se em quatro sessões em grupo que foram complementadas com exercícios diários. Os resultados foram bastante visíveis: o treino de mindfulness trouxe aumentos significativos nos níveis de desejo sexual, excitação genital, lubrificação e satisfação global com a vida íntima.

Mas afinal, como se treina o mindfulness dentro do quarto? Não se trata de acender incenso nem de meditar em posições desconfortáveis, mas de treinar a mente para focar no momento presente, de forma intencional e sem julgamentos. Ao praticar a atenção plena, a mulher aprende a encarar os pensamentos ansiosos como "estou a demorar muito" ou "a minha barriga está com mau aspeto nesta posição", apenas como eventos mentais passageiros, e não como verdades absolutas. Ao mesmo tempo, ao retirar o foco da avaliação e ao colocá-lo nas sensações físicas, aumenta a perceção dos estímulos sexuais e elimina a necessidade de existir um cenário perfeito para que o prazer aconteça.

A especialista ilustra o conceito com um exercício prático: "Imagine sentir um cubo de gelo a passar pelo seu corpo nu. Agora imagine a sensação de, entre o cubo a derreter, a pessoa parceira lamber o seu corpo e sentir o seu calor no trajeto antes definido pelo gelo. Se no meio desta leitura a sua mente questionou a descrição, se engoliu em seco ou se distraiu com uma mensagem no telemóvel, na intimidade acontecem exatamente os mesmos pensamentos simultâneos. O mindfulness desafia-a a estar aqui e agora, sem julgamento, apenas com entrega e confiança."

E o que fazer quando a cabeça desvia inevitavelmente para os afazeres do dia a dia no meio do ato? A psicóloga deixa o alerta e a solução: "Se a pessoa não contrariar esses pensamentos intrusivos, a satisfação e a resposta sexual são afetadas negativamente. Nessas situações, a comunicação é fundamental: partilhar esse momento com a pessoa parceira faz com que ela se torne uma grande aliada para voltar ao corpo".

Apesar da evidência científica comprovada, calcula-se que apenas um quarto das mulheres com este tipo de preocupações receba tratamento, demorando em média cinco anos a conseguir aceder a ajuda. A boa notícia é que a tecnologia está a tornar esta prática mais acessível. Um estudo recente de Meyers, Margraf e Velten (2022), publicado no The Journal of Sex Research, analisou a eficácia de programas digitais de mindfulness sexual e concluiu que 86% das participantes sentiram uma melhoria no seu desejo. Para muitas, a flexibilidade do formato online e o anonimato foram o primeiro passo decisivo para vencer o tabu.

Para quem quer começar a praticar hoje, a psicóloga sugere um exercício simples de reconexão sensorial a dois: "Aproveite os dias mais quentes para passar um cubo de gelo pelo corpo da pessoa parceira, intercalando com uma massagem com óleo corporal. Explorar o seu corpo e o da outra pessoa, sem medo e sem tabus, é o verdadeiro desafio." Desligar o piloto automático, fechar a porta ao julgamento e habitar o próprio corpo sem pressas nem metas. A chave para uma vida sexual mais plena e fluída nunca esteve num comprimido, mas sim na coragem de estar verdadeiramente presente.