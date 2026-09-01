"Por trabalhar no OnlyFans ouvi que nunca ia casar ou ter filhos, como se o sonho da mulher se resumisse a isso. A minha prioridade sempre foi não trabalhar até ficar velha"

O que a levou a criar uma conta no OnlyFans e qual foi o momento em que decidiu: “vou mesmo fazer isto”?

Decidi criar a conta quando já tinha vários anos trabalhando com a mesma coisa, que era customer service aqui em Barcelona. Não tinha nenhuma perspectiva de avanço de salário ou qualquer coisa do tipo. E nenhuma perspectiva de trabalhar remoto. E, para mim, a liberdade geográfica de poder estar onde eu quisesse. Para mim, na época, também o salário nem me importava tanto. Eu poderia receber o que eu recebia na época, mas queria mais a liberdade geográfica. E as empresas em que eu trabalhava, que funcionavam nesse ramo, não existia nenhuma perspectiva de poder trabalhar remoto. Então, foi isso que me moveu a começar. Eu já tinha uma visibilidade pequena na internet, mas eu sabia que tinham pessoas interessadas. Então, eu falei: bom, por que não? E aí eu acho que o significado é em volta disso. Liberdade geográfica, hoje em dia financeira, mas que demorou muito para vir.

Há certamente coisas que as pessoas de fora não imaginam. Qual foi a maior surpresa positiva e qual foi a parte mais difícil de lidar?

Eu acho que a melhor parte é realmente o fato de eu ter essa liberdade financeira e geográfica hoje, que não me limita a praticamente nada. E a pior parte, acho que isso acaba gerando uma certa... Cara, você vive numa margem ali, né? Muito subjugada. Existe um preconceito que não é nada velado, é muito explícito, então acho que você tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, com quem você fala, nos ambientes onde você se coloca. E eu acho que você criar essa capa de proteção de você sempre estar em estado de alerta. Eu acho que é um dos piores pontos. E também a incerteza de futuro. Eu tenho uma certeza de que isso não é para sempre. Então, você tem que se planejar e saber muito bem que a chance de que você consiga trabalhar com outra coisa no futuro é muito pouca. Tem que conseguir se planejar para realmente tirar uma aposentadoria disso, porque, com a visibilidade que eu tenho hoje, por exemplo, é muito difícil que eu consiga um trabalho comum com muita facilidade.

Sente que existe um julgamento? Como lida com comentários, preconceitos ou com pessoas que dizem que uma mulher não pode considerar este trabalho uma forma de empoderamento?

Com certeza existe. Eu acho que o maior e mais famoso é de que você nunca vai conseguir casar, você nunca vai conseguir ter filho, você vai ter 40 anos e vai estar sozinha. Como se o sonho de toda mulher, como se a vida de uma mulher, se resumisse a isso. Eu sonho com essas coisas em alguma parte de mim, mas isso nunca foi minha prioridade. E ficar sozinha também nunca foi um medo que tive. A minha prioridade número um era não trabalhar até eu ficar velha, não gastar a minha juventude me matando de trabalhar pra juntar dinheiro. Quando eu tivesse 60 anos, conseguir desfrutar desse dinheiro com a energia e a vontade de viver que eu tenho hoje. E foi atrás disso que fui.

Escuto muita coisa, os comentários e as mensagens que recebo são um show de horrores. Mas eu me blindo muito, não me afeta. E, na minha vida pessoal, eu já não escuto nada, porque eu me cerquei de pessoas que sabia que não me trariam esse tipo de comentário. As pessoas que poderiam me gerar algum tipo de comentário, eu tirei da minha vida completamente. E as pessoas que estão perto de mim sabem que, se ouvirem algo de terceiros, não é para trazer para mim, porque não me interessa.

Acha que ainda existe um duplo padrão na forma como a sociedade olha para homens e mulheres que expõem a sua sexualidade? E sente que, por ser mulher, paga um preço social maior por essa escolha?

Com certeza eu pago um preço maior por ser mulher, inclusive regras de publicação de conteúdo, por exemplo. Hoje você vê que rede social tem uma diferença enorme em tratamento de quem vende conteúdo masculino e feminino, por exemplo, a gente é muito mais punida. Falar sobre feminismo é muito complicado porque ele trouxe para a gente um poder de escolha de poder fazer isso ou não, mas a gente também se utiliza de algo que o feminismo vai totalmente contra, que é essa sexualização e objetificação da mulher. Então, é um campo que na minha cabeça ele é muito turvo, porque eu fico num limbo onde eu não sei muito onde me encaixar nesse ponto. Eu defendo muito que eu tenho poder de escolha e eu posso fazer o que eu quero, mas, ao mesmo tempo, eu me coloco num lugar onde eu vou muito contra o que o movimento prega.

Sempre tentei proteger-me muito e deixei sempre muito alinhado que o meu trabalho é uma escolha minha e as decisões dentro desse trabalho são sempre escolhas minhas. Eu não tenho nenhum homem se beneficiando com isso, financeiramente, vamos dizer, e lucrando com o meu trabalho. Isso acaba me ajudando um pouco a seguir nessa segurança de que eu não atrapalho o movimento, vamos dizer assim, e eu também não incentivo e não apoio nenhuma mulher a entrar no meio. Mas é muito complicado tocar nesse assunto.

Acha que o OnlyFans pode ser simultaneamente uma forma de trabalho sexual e de empoderamento? Que direitos e proteção deveriam existir para quem trabalha nesta área, e até que ponto vender a própria sexualidade dentro de uma lógica capitalista é libertador ou, pelo contrário, uma nova forma de exploração?

Eu não acho que é uma forma de empoderamento, acho que existem milhões de outras formas de você se empoderar. Não vejo como forma de empoderamento, mas acredito que você tem que já ser uma mulher extremamente empoderada para entrar nesse meio. E não só de empoderamento, acho que tem que ser um ser humano que saiba lidar muito com os pontos negativos que isso vai te trazer, com o que as pessoas vão falar de você, com todos os problemas possíveis que você pode ter em relação a isso, com o fato de você realmente ter que ficar sozinha. Você vai perder amigos, você talvez perca o apoio da sua família, que nunca aconteceu comigo. O empoderamento tem que vir muito antes de você decidir dar esse passo.

A exploração acontece porque hoje, por exemplo, existem inúmeras agências lideradas por homens, 100%, onde os caras chegam a tirar, assim, 60, 70% do dinheiro que as meninas fazem. E isso, pra mim, é uma exploração sem tamanho de meninas que não têm informação e não têm nenhuma perspectiva de crescimento dentro do mercado e que aceitam trabalhar para esse tipo de coisa. Deveria existir um cuidado maior com a funcionabilidade dessas agências e uma legislação de percentagem por realização de trabalho.

Nunca tive problema com nenhum desses casos, ser forçada a fazer uma coisa que não queria, ou de alguém me tirar muito dinheiro, mas eu sei que isso existe muito. Deveria haver um cuidado maior e maior instrução para as meninas que trabalham nesse meio, para entender que, hoje em dia, você tem inúmeras opções que não sejam entrar num contrato abusivo.

Ter uma relação enquanto se trabalha no OnlyFans é complicado? O que procura num parceiro e há limites que considera fundamentais para conseguir separar a vida profissional da pessoal?

Acho que a vida amorosa é uma das partes mais difíceis, não é? Eu acho que você tem que ter sempre muito cuidado de se relacionar com uma pessoa que aceita o que você faz. O respeito, pelo menos. É muito complicado, porque é muito difícil você achar um homem muito seguro de si, que vai entender o que você faz. Eu nunca tive esse problema porque, como faço também em relação a amigos e etc., eu sempre me blindei muito com o tipo de homem com quem eu iria me relacionar. E eu não tive nenhum problema relacionado a isso. São problemas pequenos dentro do relacionamento, discussões que eu acho que aconteceriam em qualquer relação.

Mas eu acredito que pra maioria das meninas é muito complicado. E é muito difícil você conseguir se relacionar e conhecer um cara que vai saber lidar com isso. É fundamental impor limite e respeito e distinguir as duas pessoas. Que existe uma Daniela que faz trabalho e existe uma outra Daniela que vai se relacionar com você no campo pessoal. E deixar isso muito claro.

Se pudesse voltar ao primeiro dia em que criou a conta, faria tudo outra vez? Que conselho daria à mulher que era nesse momento - ou a alguém que esteja agora a pensar começar?

Faria tudo outra vez. Não tenho arrependimento nenhum. Esta decisão me trouxe uma qualidade de vida que eu jamais imaginei ter. Eu realizei sonhos que jamais imaginei que realizaria, mas eu não coloco isso como fantasia e, como disse no começo, eu não aconselho ninguém a fazer. Primeiro ponto, você tem que ter uma terapia muito em dia, anos de terapia. Tem muito que saber quem você é. A pessoa que você é, a sua essência, pra você não acreditar quando alguém apontar o dedo na sua cara e falar que você é uma coisa. Vai ter muita gente apontando o dedo pra você e falando que você é isso ou você é aquilo. E se você não tiver uma cabeça formada, uma personalidade formada, um acompanhamento psicológico ali por trás, você vai acreditar no que as pessoas falam. Tem muita gente que vem falar pra mim, "ah, eu queria fazer, mas eu não queria que a minha família soubesse, eu não queria que meus amigos soubessem". Não faça. Eu acho que o primeiro grupo que tem que ter carta aberta e saber do que você tá fazendo é a sua família, porque em algum momento eles vão saber. É uma base que você tem que ter de apoio. Você pode perder todos os seus amigos, você pode perder namorado, mas eu acho que se você tem um apoio da sua família ali do seu lado, o jogo vira muito, sabe?

Você tem que ser uma pessoa de uma mente muito forte mesmo e que não tá nem aí pra opinião de terceiros. Eu sou muito forte. Sempre fui muito julgada pela minha personalidade e sempre fui uma mulher muito livre. Eu falava muita, muita merda. E sempre me comportei muito como homem. Sempre tive uma liberdade sexual e uma personalidade muito masculina e sempre fui muito julgada. E sempre aprendi a me proteger muito contra isso. Antes de qualquer pessoa entrar nesse meio, você tem que também saber se proteger e se blindar bastante em relação a isso.